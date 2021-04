Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 22 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): nuovi approcci ai vecchi obbiettivi

Oroscopo Cancro 22 aprile: umore

La congiunzione Venere-Urano in Toro fa arrivare nuovi amici, apporta dei cambiamenti nelle relazioni – potreste vedere un amico in una nuova luce – e introduce nuovi approcci ai vecchi obbiettivi. E’ un giovedì che vi permette di stringere amicizia con persone influenti: saranno d’aiuto a farvi progredire a patto che siate aperti. Potrebbe accadere anche online: qualcuno potrebbe offrirvi maggiori opportunità finanziarie e lavorative.

Mentalmente, inoltre, siete finalmente distaccati da una situazione che vi ha appesantito. Se, infine, volete sfruttare al massimo la giornata, cercate di spezzare, anche solo un po’, la routine.

Oroscopo Cancro 22 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: atmosfera passionale, con il fascino coinvolgente che avete il partner non saprà resistervi!

Soli: un’amicizia, anche con un/a collega, potrebbe trasformarsi in un dolce amore. Per ora, vivrete la storia in segreto.

Oroscopo 22 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): nuove attività

Oroscopo Scorpione 22 aprile: umore

Con la congiunzione Venere-Urano in Toro oggi vi sarà impossibile tollerare la noia, potreste aver voglia di provare nuove esperienze, nuove attività. Una persona che conoscete ma che non vedete da tempo potrebbe contattarvi e vi accorgerete che è cambiata.

Incontrandola o parlando al telefono potreste persino avere difficoltà a riconoscerla. Ma la conversazione in ogni caso sarà stimolante, al punto che vorrete sentirla più spesso. Non è escluso che possa nascere una collaborazione di lavoro.

Oroscopo Scorpione 22 aprile: amore

In coppia: in mente avete progetti importanti che il partner non approverà. E la cosa dispiacervi.

Soli: presi dal lavoro, dalle questioni di denaro, oggi penserete poco all’amore. Al più potreste navigare su un sito d’incontri.

Oroscopo 22 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una scossa positiva

Oroscopo Pesci 22 aprile: umore

La congiunzione Venere-Urano in Toro potrebbe spingervi a esaminare idee e opportunità e prendere l’iniziativa con quelle persone che scatenano il vostro entusiasmo. Le conversazioni che avrete potrebbero incoraggiarvi a entrare in contatto con altre persone da cui vi sentite attratti in modo spontaneo e le cui idee e prospettive potrebbero dare una scossa positiva alla vostra vita.

La comunicazione oggi è fondamentale e grazie al magnetismo siete molto convincenti. Nel lavoro potreste dover parlare di denaro: è importante chiedere e non avere paura.

Oroscopo Pesci 22 aprile: amore

In coppia: insieme al partner raggiungerete gli obbiettivi che avete a cuore. Dovete solo essere perseveranti.

Soli: incontri inattesi ma occhio alle persone inaffidabili. La cosa migliore è fidarvi dell’istinto.

