Oroscopo per tutti i segni 22 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 22 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 22 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): stabilire dei limiti



Oroscopo Gemelli domani 22 aprile: umore

Con la congiunzione Venere-Urano in Toro potrebbe verificarsi, nel lavoro, una situazione in dovrete difendere voi stessi. Potreste ricevere dal boss o un superiore un carico di impegni e compiti ingestibile e trovarvi nella posizione di dover stabilire dei limiti.

Ricordate: più qualità e meno quantità. Ed è così che farete centro. Su un altro piano: potreste essere spendaccioni. Prima di fare acquisti cercate di riflettere: vi sentirete meglio. Oltretutto, quando volete sapete perfettamente gestire il budget.

Oroscopo Gemelli di domani 22 aprile: amore

In coppia: la comunicazione non è al top e il dialogo va rinnovato prima che crei problemi nella relazione.

Soli: vivere nel passato, di ricordi non porta a niente e ancor meno pensare di tornare con un/a ex!

Oroscopo di domani 22 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): desiderio di libertà

Oroscopo Bilancia di domani 22 aprile: umore

Con la congiunzione Venere-Urano la giornata non sarà facile ma solo perché il transito scatena un forte desiderio di libertà, spazio, il desiderio di abbattere il vecchio e introdurre il nuovo. Per ora non prendete iniziative ma confidare a un/a amico/a ciò che provate, sarà d’aiuto.

E’ un buon momento inoltre per prendere cura di voi stessi, dei vostri bisogni. Questo aspetto astrale al vostri segno consiglia di non pensare troppo, il che di tanto in tanto può essere un sollievo.

Oroscopo Bilancia di domani 22 aprile: amore

In coppia: con il partner vivrete momenti unici, gli astri parlano di gioia e complicità.

Soli: giornata ricca di conquiste, incontri romantici e passionali! Guardatevi intorno potrebbe esserci l’anima gemella.

Oroscopo domani 22 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): aspettatevi l’inaspettato

Oroscopo Acquario di domani 22 aprile: umore

Aspettarvi l’inaspettato potrebbe essere il mantra di questo giovedì, in particolare rispetto alla casa e alla famiglia. La congiunzione Venere-Urano in Toro, indica che potrebbero esserci importanti rivelazioni o notizie riguardanti i familiari o l’abitazione oppure dei cambiamenti. In questo secondo caso saranno positivi, anche sul piano finanziario.

Potrebbe, infine, essere un buon momento per abbellire la casa o adottando un approccio più espansivo, migliorare le relazioni con i familiari. In ogni caso, evitate di ripensare a vecchi problemi e preoccupazioni: guardate al futuro.

Oroscopo Acquario di domani 22 aprile: amore

In coppia: saprete come evitare le “trappole” della convivenza così da trovare momenti complici, romantici e pieni di passione.

Soli: Venere facilita gli incontri: uscite oppure optate per un sito online. Potreste capitare sulla persona giusta.

