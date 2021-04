Oroscopo 23 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): energie al top

Oroscopo Cancro 23 aprile: umore

Marte sbarca nel vostro segno, sosterà fino all’11 giugno: energie al top e super motivati! Sarete spinti a inseguire le vostre idee, le passioni, raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Il transito rappresenta un’opportunità per progredire, farvi valere.

Cercate tuttavia di non agire e reagire in modo eccessivamente emotivo poiché, lavoro o vita personale, rischiate di commettere delle sciocchezze. Evitate di prendere decisioni sull’onda della fretta, dell’impulsività e in qualsiasi circostanza riflettete, datevi tempo.

Oroscopo Cancro 23 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe farvi una sorpresa, forse un regalo. Ne sarete felici. Sfruttate bene questi momenti preziosi a due.

Soli: le possibilità di conquiste e incontri oggi sono triplicate. Non vi resta che approfittarne.

Oroscopo 23 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): non ci sono ostacoli

Oroscopo Scorpione 23 aprile: umore

Partire per un’avventura personale o di lavoro vi intrigherà, soprattutto se avrete la possibilità di provare cose nuove. Marte in Cancro, fino all’11 giugno, vi spinge a uscire dalla zona di comfort e a cogliere un’opportunità che richiede un po’ di coraggio.

Il pianeta rosso, governatore del vostro segno con Plutone, decuplica le energie, sarete molto ottimisti poiché toccherete con mano che sulla vostra strada non ci sono ostacoli. Il che tuttavia, non è il segnale che potete esagerare, ad esempio trasgredendo alcune regole.

Oroscopo Scorpione 23 aprile: amore

In coppia: siete abbastanza fantasiosi e avrete il coraggio di proporre al partner qualche idea erotica che avete in mente.

Soli: Colpo di fulmine ma se deciderete di conquistare la persona fatelo in modo sottile.

Oroscopo 23 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): magnetici e creativi

Oroscopo Pesci 23 aprile: umore

Dopo una fase in cui vi siete occupati delle questioni familiari, l’arrivo di Marte in Cancro, fino all’11 giugno, segnala un ottimo periodo in cui affermare voi stessi: sarete dotati di splendide energie e un bella creatività nonché magnetismo. Ma non solo: saprete imporvi, gli altri dovranno fare i conti con voi e non avrete timore di dispiacere.

E anche se lo proverete non lo farete vedere. In generale, con questo transito puntate l’attenzione su ciò che desiderate poiché lo potrete ottenere facilmente.

Oroscopo Pesci 23 aprile: amore

In coppia: un atteggiamento del partner potrebbe scatenare frustrazione. Ma questo episodio vi darà modo di riflettere sulla relazione e su voi stessi.

Soli: una storia finita ancora incide nella vostra vita ma ora deciderete di metterci una pietra sopra e andare avanti.

