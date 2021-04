Oroscopo per tutti i segni 23 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 23 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 23 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rimettere in sesto le finanze



Oroscopo Gemelli domani 23 aprile: umore

Il transito di Marte in Cancro, fino all’11 giugno, vi aiuterà ad attivare il vostro talento e a rimettere in sesto le vostre finanze. Sarete spinti a guadagnare denaro extra e farete in modo che accada ciò che avete in mente. Avvertirete il bisogno di maggiore sicurezza per voi e le persone care, godere di una vita comoda e stabile.

Potreste, ad esempio, vendere alcuni oggetti oppure dare il via a un’attività secondaria: il lavoro che svolgerete ora può farvi guadagnare velocemente.

Oroscopo Gemelli di domani 23 aprile: amore

In coppia: nella relazione circolano tensioni e nessuno vuole fare il primo passo. Cercate di trovare un compromesso.

Soli: un/a ex potrebbe ricontattarvi. Per curiosità risponderete al messaggio. Non è una buona idea.

Oroscopo di domani 23 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Marte accentua le ambizioni

Oroscopo Bilancia di domani 23 aprile: umore

L’arrivo di Marte in Cancro, fino all’11 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, accentua le ambizioni, vorrete che le cose funzionino a modo vostro. E’ un transito che porta nuova energia e motivazione alla vostra vita professionale ma il desiderio di dirigere la musica a volte potrebbe farvi entrare in conflitto con il boss o i superiori.

Con un po’ di pazienza e consapevolezza in questo periodo potrete portare a termine le cose e aprire la strada a un nuovo inizio.

Oroscopo Bilancia di domani 23 aprile: amore

In coppia: piccole tensioni con il partner che tuttavia con un po’ di dolcezza potrete appianare.

Soli: più sicurezza in voi stessi, non permettete ai piccoli dettagli quotidiani di destabilizzarvi.

Oroscopo domani 23 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): più impegnati del solito

Oroscopo Acquario di domani 23 aprile: umore

Fino all’11 giugno, Marte in Cancro sosterà nel vostro settore del quotidiano, del lavoro e della forma fisica. Per alcuni Acquario potrebbe arrivare più lavoro, sarete più impegnati del solito, mentre per altri si tratterà di potenziare le energie anche attraverso l’esercizio fisico.

Non è escluso che dovrete fare una cura per risolvere un piccolo problema di salute. Fortunatamente l’Acquario, per quanto riguarda eventuali malattie punta sempre alla prevenzione, prevede ciò che potrebbe accadere, anche se spesso ciò vi rende un po’ ipocondriaci.

Oroscopo Acquario di domani 23 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe essere pressante ma voi saprete eludere le sue richieste con sufficiente distacco.

Soli: qualche delusione vi spinge a provare rancore, non riuscite ad andare oltre. La parola amore per oggi non rientra nel vostro vocabolario.

