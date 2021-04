Oroscopo per tutti i segni 24 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 24 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 24 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la paura delle critiche



Oroscopo Gemelli domani 24 aprile: umore

E’ un sabato in cui potreste provare disagio rispetto alle relazioni e le critiche o la paura delle critiche potrebbero spingervi a un atteggiamento di difesa. Gli aspetti odierni potrebbe generare inoltre parecchio nervosismo mentale, i neuroni lavorare a più non posso e la cosa scatenare ansia, soprattutto se non potrete controllare la situazione.

Le relazioni, le finanze, le questioni legate alla carriera oggi sono un po’ complicate e potrebbe essere difficile chiedere direttamente ciò di cui avete bisogno.

Oroscopo Gemelli di domani 24 aprile: amore

In coppia: con il partner volete vivere momenti di leggerezza, di spensieratezza, avete bisogno di una ventata di freschezza.

Soli: la persona che vi attrae potrebbe lanciarvi un chiaro segnale: coglietelo al volo!

Oroscopo di domani 24 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ipersensibili e permalosi

Oroscopo Bilancia di domani 24 aprile: umore

La Luna sbarcherà nel vostro segno nel pomeriggio e la dissonanza con Marte potrebbe creare delle discussioni con un familiare. Le divergenze di vedute saranno particolarmente dirompenti.

Potreste sentirvi incompresi, aggrediti ma, probabilmente è solo perché siete ipersensibili, permalosi e amplificate le vostre emozioni al punto di fare un dramma per un dettaglio o una parola che secondo voi è fuori luogo, offensiva.. Allora: fate un rapido tagliando su ciò che provate e riportate tutto a un livello più razionale.

Oroscopo Bilancia di domani 24 aprile: amore

In coppia: perché non parlare di ciò che vi dà fastidio? Potrebbe far evolvere positivamente la relazione.

Soli: negli affari di cuore è una bella giornata. Non rimanete chiusi in casa. Uscite e osservate.

Oroscopo domani 24 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esprimetevi con cautela

Oroscopo Acquario di domani 24 aprile: umore

Per il vostro segno è importante comunicare ma dovete prendere in considerazione anche ciò che dicono gli altri. La Luna in Bilancia è in dissonanza con Marte in Cancro per cui, in particolare nel lavoro cercate di esprimervi con la dovuta attenzione, dite pure le vostre opinioni ma con una certa cautela.

Colleghi e boss potrebbero interpretare male le vostre parole oppure non darete loro la possibilità di ribattere. Il che, evidentemente, potrebbe scatenare delle tensioni. Non è escluso, infine che abbiate qualche doloretto in una parte del corpo, ma si tratterà solo di un fastidio provvisorio, nulla d’importante.

Oroscopo Acquario di domani 24 aprile: amore

In coppia: il dialogo è poco disteso o assente e ciò essere fonte di frustrazione. Lasciate passare questo sabato poco allegro, poi la tensione passerà.

Soli: se attualmente non vi piace nessuno, oggi la musica potrebbe cambiare: scatterà un’attrazione irresistibile!

