Oroscopo 25 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’affettuoso sostegno degli amici

Oroscopo Cancro 25 aprile: umore

E’ una domenica in cui potreste trovarvi ad affrontare alcune conversazioni difficili, alcune persone potrebbero essere permalose o potreste avere la sensazione che piccole cose vadano storte. Saranno legate principalmente alla comunicazione, in cui potrebbero esserci dei ritardi o delle interruzioni. Allora, rallentate ed eviterete lo stress.

Fortunatamente, nel corso della giornata la congiunzione Mercurio-Venere in Toro sarà d’aiuto a ottenere l’affettuoso sostegno delle amicizie, parlare di un problema personale vi darà sollievo e, infine, non è escluso che potrebbe arrivare un piacevole invito.

Oroscopo Cancro 25 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: un vostro gesto tenero o un’occhiata complice avranno un risultato strepitoso: momenti di felicità.

Soli: se darete il via a messaggi o conversazioni online con una persona nuova, sarete entrambi molto intrigati.

Oroscopo 25 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mettete da parte la codina velenosa

Oroscopo Scorpione 25 aprile: umore

E’ una domenica in cui sarebbe saggio mettere da parte la codina velenosa. Nelle relazioni personali circolano delle tensioni, i rapporti non sono formidabili. Potrebbero esserci delle discussioni accese soprattutto se le vostre idee ed opinioni sono in conflitto con le loro. Ciò potrebbe scatenare disagio a meno che non troviate il modo per risolvere.

Calma: le dissonanze domani saranno meno forti e dunque la cosa migliore, già da oggi, è fare appello alla comprensione. E’ così che la situazione sicuramente migliorerà.

Oroscopo Scorpione 25 aprile: amore

In coppia: occhio a scatenare una guerra per imporre il vostro punto di vista. Anche se ci riusciste sarebbe una vittoria di Pirro.

Soli: potrebbe esserci la tanto attesa conversazione tra voi e quella persona speciale che vi attrae.

Oroscopo 25 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiedere scusa

Oroscopo Pesci 25 aprile: umore

Se provate la spinta a fare pace con una persona, oggi potreste diventare consapevoli di quanto sia importante e di come, non facendolo andando avanti la situazione potrebbe complicarsi sempre di più. Qualunque sia la natura del problema tra voi due, prendere l’iniziativa e chiedere scusa attraverso una conversazione sincera, aprirà la strada a una relazione migliore.

Ciò che direte colpirà positivamente. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le cose tornino alla normalità ma sarà comunque un buon inizio.

Oroscopo Pesci 25 aprile: amore

In coppia: l’atteggiamento del partner, nella relazione scatena alti e bassi. Ma voi affronterete il problema e tutto sarà risolto.

Soli: i pianeti vi sostengono: occhi aperti perché oggi potrebbe nascere una nuova storia!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: attenzioni alle persone care

TORO: andate avanti con sicurezza

GEMELLI: ignorare i piccoli problemi

LEONE: conversazioni di lavoro stimolanti

VERGINE: occhio al budget

BILANCIA: evitate i confronti

SAGITTARIO: in disaccordo con un collega

CAPRICORNO: fascino al top

ACQUARIO: buon equilibrio emotivo