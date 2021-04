Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 3 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): atmosfera elettrica

Oroscopo Cancro 3 aprile: umore

La Luna in Capricorno vi spinge a concentrare le energie sulle responsabilità e sugli aspetti pratici delle relazioni. E’ pur vero che al contempo la presenza dei pianeti in Ariete – domani entrerà Mercurio – nonostante a voi piaccia trascorrere del tempo in famiglia, rendono l’atmosfera elettrica, potrebbero esserci delle discussioni.

La sola cosa da fare, in questo caso, è mettere uno stop ai battibecchi. Se ciò non fosse possibile, andate a fare una bella passeggiata, incontrate o parlate con un amico/a: sicuramente vi rilasserete.

Oroscopo Cancro 3 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: bisogno d’amore e di attenzioni ma non dimenticate che anche il partner ha bisogno dei suoi momenti di solitudine.

Soli: in questo momento nessuno vi attrae in modo particolare né vi sembra interessante. Per oggi, dedicatevi a voi.

Oroscopo 3 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): esaminare le vostre giornate

Oroscopo Scorpione 3 aprile: umore

Quando le situazioni sono in sincronia, la vostra vita funziona come un orologio e siete molto più produttivi. Se al momento è il contrario, l’arrivo – domani 4 aprile – di Mercurio in Ariete, vi spingerà a farlo. Se ad esempio avete la sensazione di avere a disposizione poco tempo, un sincero esame della vostra giornata vi aiuterà a notare quanto le distrazioni giochino un ruolo importante.

Al contempo, nelle prossime settimane potreste concentrare l’attenzione sulla forma fisica, sullo sport o la ginnastica e anche alla dieta.

Oroscopo Scorpione 3 aprile: amore

In coppia: potreste dover fare alcune scelte riguardanti la famiglia ma ciò vi farà sentire ancora più uniti.

Soli: numerosi incontri inattesi e insoliti: prima di lanciarvi siete pregati di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 3 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): contattare gli amici

Oroscopo Pesci 3 aprile: umore

Chi vi circonda desidera entrare in contatto con voi. Senza rendervene conto potreste avere la tendenza alla solitudine quando invece fareste bene a chiamare i cari amici e ristabilire alcuni legami che avete trascurato. Sicuramente la cosa farà loro molto piacere. Non aspettate, dunque, che siano loro a fare una telefonata, cosa che spesso accade a voi per timore di disturbare o perché non ci pensate.

Su un altro piano: Mercurio domani entra in Ariete e nelle prossime settimane concentrerete l’attenzione sulle finanze.

Oroscopo Pesci 3 aprile: amore

In coppia: se ci sono dei problemi non accollate tutta la colpa al partner: anche voi ci mettete del vostro.

Soli: una persona che inizialmente vi era piaciuta oggi potrebbe scatenare la vostra perplessità e sarete meno spontanei.

