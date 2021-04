Oroscopo per tutti i segni 3 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 3 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 3 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): dare nuovo slancio ai progetti



Oroscopo Gemelli domani 3 aprile: umore

Vi sentite pronti a fare di un desiderio una priorità? Nel fine settimana sarete spinti a provare, a rimettere in primo piano alcuni progetti e dare loro nuovo slancio. L’arrivo di Mercurio in Ariete, da domani, nelle prossime settimane vi permetterà di stringere nuovi contatti – o rilanciare quelli che avete – che apriranno la strada ad alcune opportunità positive o alla concretizzazione dei progetti.

Al contempo, è un fine settimana in cui il vostro bambino interiore vuole uscire e giocare: accontentatelo e concedetevi momenti di leggerezza.

Oroscopo Gemelli di domani 3 aprile: amore

In coppia: bisogno di mettere in chiaro alcuni punti ma il problema è non sapete bene da che parte iniziare.

Soli: con un messaggio o una telefonata, oggi potrebbe riapparire un/a ex e la cosa destabilizzarvi.

Oroscopo di domani 3 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il senso del dovere

Oroscopo Bilancia di domani 3 aprile: umore

Con la Luna in Capricorno il fine settimana non si prospetta splendido ma solo perché è probabile dovrete persone che non vi sono troppo simpatiche o è il contrario. Tuttavia il vostro senso del dovere vi impedirà di evitare la riunione che non è escluso sia di tipo familiare.

In ogni caso l’atmosfera non sarà calma e serena. Su un altro piano: nel corso di una conversazione su questioni importanti o la negoziazione di un accordo, sarete pronti a prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili.

Oroscopo Bilancia di domani 3 aprile: amore

In coppia: al partner potreste sembrare un po’ distanti, chiusi: cercate di rassicurarlo/a.

Soli: una persona che vi corteggia aspetta una risposta precisa. Allora, dite ciò che pensate.

Oroscopo domani 3 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dedicatevi ad attività tranquille

Oroscopo Acquario di domani 3 aprile: umore

La Luna in Capricorno nel fine settimana vi rende distratti ma è possibile che una preoccupazione per una persona cara sia al centro dei vostri pensieri. Vorreste fare qualcosa, dare una mano ma, al momento, non sembra sia possibile.

Più in generale, oggi e domani, i pianeti mettono in evidenza il bisogno di rallentare il ritmo, ritagliare del tempo per conto vostro e prendere cura di voi stessi. Per oggi dedicatevi ad attività tranquille, in cui non c’è la necessità di impegnare troppe energie.

Oroscopo Acquario di domani 3 aprile: amore

In coppia: la vostra missione è rendere felice il partner, migliorare la relazione e più in generale il comfort.

Soli: molto intraprendenti, non esiterete a dare il vostro numero a chi lo chiederà. E fate bene, chi non rischia…

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: difendere le vostre idee

TORO: bisogno di evasione

CANCRO: atmosfera elettrica

LEONE: fine settimana impegnativo

VERGINE: fine settimana piacevole

SCORPIONE: un esame delle vostre giornate

SAGITTARIO: pronti a concentrarvi sul futuro

CAPRICORNO: non dovete reprimere le emozioni

PESCI: contattare gli amici