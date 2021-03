Oroscopo per tutti i segni 30 marzo 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 30 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 30 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): determinati a progredire

Oroscopo Cancro 30 marzo: umore

Se vi sentite pronti, determinati a progredire, è il momento ideale per prendere l’iniziativa riguardo alla realizzazione di un’ambizione. Potrebbero esserci delle difficoltà iniziali ma grazie a un po’ di astuzia, potrete aggirarle.

Tenete presente che il Sole e Saturno sono in buon aspetto e potreste essere coinvolti in una collaborazione di tipo commerciale o veder arrivare un’opportunità di lavoro che stavate aspettando e che, nella vostra vita, rappresenterà una forza positiva. L’impegno e la tenacia contengono il potenziale per il successo.

Oroscopo Cancro 30 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: più tolleranti nei confronti del partner, il che vi permetterà di appianare eventuali tensioni.

Soli: se volete conquistare, affascinare, aggiungete un pizzico di mistero. Otterrete l’effetto desiderato.

Oroscopo 30 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): circola nervosismo

Oroscopo Scorpione 30 marzo: umore

La Luna sosta nel vostro segno ed è in dissonanza con altri pianeti: l’umore non è al top, siete nervosi forse perché una situazione sembra sul punto di esplodere. Ciò potrebbe comportare uno scontro con una persona a meno che non stronchiate la questione sul nascere.

Evitate di fissare l’attenzione, più di quanto in realtà possa meritare poiché avrebbe il solo effetto di spossarvi fisicamente e moralmente. In generale, oggi non sono escluse delle scosse nelle relazioni familiari ma per fortuna il buon aspetto Venere-Saturno sarà d’aiuto ad addolcire qualche lato spigoloso.

Oroscopo Scorpione 30 marzo: amore

In coppia: se ogni volta che il partner esprime un’opinione lo aggredite, non dovete stupirvi se ci saranno tensioni.

Soli: potreste incontrare una persona che non vedete da tempo e scattare qualcosa. Potrebbe nascere una storia?

Oroscopo 30 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cambiare il modo di comunicare

Oroscopo Pesci 30 marzo: umore

La dissonanza tra la Luna e Urano, indica che una conversazione riguardante qualcosa che non avete mai preso in considerazione, vi entusiasmerà. Esplorandola ulteriormente farà una grande differenza nella vostra vita.

L’aspetto tra i due pianeti potrebbe cambiare totalmente il modo in cui comunicate, sarete pronti, soprattutto nell’ambito del lavoro a essere autentici, a dire chiaramente ciò che pensate. Il buon aspetto Venere-Saturno vi rafforza e favorisce la concentrazione e la cura sui doveri e le responsabilità.

Oroscopo Pesci 30 marzo: amore

In coppia: intenzionati a proteggere il partner, siete presenti l’uno per l’altra in qualsiasi circostanza. Ed è ciò che rafforza la relazione.

Soli: fascino, potere d’attrazione: avete le carte in regola per garantirvi belle sorprese d’amore. Conquiste in vista!

