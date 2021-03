Oroscopo per tutti i segni 30 marzo 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 30 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 30 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): affrontare una questione



Oroscopo Gemelli domani 30 marzo: umore

E’ una giornata in cui avete parecchie cose di cui occuparvi, in particolare quelle che negli ultimi giorni sono cadute nel dimenticatoio. La Luna in Scorpione rappresenta un’opportunità per concentrare l’attenzione sulla produttività e ristabilire un efficiente flusso di lavoro. In generale, è un martedì soddisfacente, in cui amici e nuovi incontro potrebbero avere un ruolo importante.

Potreste avere delle conversazioni interessanti, potrebbe nascere una collaborazione di tipo lavorativo. Su un altro piano: una questione potrebbe arrivare a un punto critico: affrontatela con cura ma evitate di stressarvi.

Oroscopo Gemelli di domani 30 marzo: amore

In coppia: è il martedì perfetto per parlare di eventuali problemi presenti nella relazione. E farlo sarà un vero sollievo.

Soli: giornata in cui avete intenzione a lanciarvi nella conquista, in ogni caso cercate di essere lucidi. Non scambiate lucciole per lanterne.

Oroscopo di domani 30 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la firma di un accordo

Oroscopo Bilancia di domani 30 marzo: umore

L’armonia tra Venere e Saturno, indica che è il momento di prendere sul serio un’idea o un’opportunità. Un incontro potrebbe essere perfetto per siglare una proposta commerciale o collaborare a un’ottima idea. Una persona potrebbe prendere molto seriamente le vostre capacità e voler procedere in tandem.

In generale le vibrazioni planetarie sono positive e dunque, potreste firmare un accordo, un contratto. Sarete ovviamente soddisfatti. Sul piano personale, mostrate affetto attraverso gesti pratici e gli altri faranno lo stesso: le azioni hanno più valore delle parole.

Oroscopo Bilancia di domani 30 marzo: amore

In coppia: belle emozioni, l’attrazione fisica e i sentimenti sono al top! E’ una giornata speciale.

Soli: sentite che l’atmosfera è magica e non sbagliate: fascino ed effetto calamita faranno sicuramente colpo.

Oroscopo domani 30 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chiedere ciò che meritate

Oroscopo Acquario di domani 30 marzo: umore

La Luna in Scorpione vi spinge a dirigere l’attenzione sul lavoro, la carriera e le eventuali pressanti preoccupazioni che comportano. Al contempo, il buon aspetto Venere-Saturno rappresenta un’opportunità per valorizzare il vostro lavoro, il vostro impegno: che si tratti di un aumento di stipendio o di una promozione, chiedete ciò che pensate di meritare.

Fate sentire la vostra voce. Su un altro piano: con le persone care, cercate di essere meno esigenti. Evitate di inalberarvi se opporranno – inevitabilmente – resistenza alle vostre richieste.

Oroscopo Acquario di domani 30 marzo: amore

In coppia: ritaglierete del tempo per stare da soli. E fate bene: l’umore non è al top ed è bene evitare tensioni con il partner.

Soli: flirt o avventure oggi non vi tentano: preferirete trascorrere del tempo con gli amici, conversare e divertirvi.

