Oroscopo per tutti i segni 31 marzo 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 31 marzo per tutti i segni

Oroscopo 31 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): intuito al massimo

Oroscopo Cancro 31 marzo: umore

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci in buon aspetto con il vostro segno, potete far conto sul vostro intuito. Capirete al volo le intenzioni di chi avete di fronte e ciò che provano per voi. Il che faciliterà per forza di cose la comunicazione. Avrete la sensazione di vedere in modo chiaro persone e situazioni.

Al contempo, l’aspetto astrale vi spinge a riversare le energie in progetti o attività piacevoli. Non è escluso che nel lavoro vi confermino un’assunzione oppure firmerete un contratto.

Oroscopo Cancro 31 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: ostinarvi fa solo perdere tempo prezioso. E il partner sarà grato se cambierete atteggiamento.

Soli: siete dei coccoloni e allora perché mostrarvi in modo diverso? Volete o no conquistare un cuore?

Oroscopo 31 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): emozioni profonde

Oroscopo Scorpione 31 marzo: umore

Le emozioni sono sempre essere intense e potrebbero emergere, anche nei prossimi giorni, problemi che avete eluso o dimenticato. Ciò che dovuto alla presenza di Marte in Gemelli che scatena emozioni profonde. In caso, ora avete la possibilità di lavorare sulle questioni che rappresentano un ostacolo alla soluzioni delle questioni di cui sopra.

La Luna nel vostro segno vi esorta a risolvere così da sentirvi più leggeri. Probabilmente oggi vi sarà più facile fare qualche sacrificio se sentite che in seguito vi sarà d’aiuto.

Oroscopo Scorpione 31 marzo: amore

In coppia: l’amore c’è ma dovete ammettere con voi stessi cos’è che non va nella relazione, il che richiederà un compromesso.

Soli: la passione bussa alla vostra porta, in programma oggi c’è un colpo di fulmine!

Oroscopo 31 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): decisioni coraggiose

Oroscopo Pesci 31 marzo: umore

E’ il momento ideale per prendere delle decisioni coraggiose e intraprendere azioni mirate: vi garantirete il progresso nei progetti. In ogni caso non è necessario procedere in modo troppo rigido, un po’ di creatività farà una notevole differenza.

Cercate di bilanciare lavoro e relax, poiché l’uno può nutrire l’altro in modo positivo. Prendete cura di voi stessi, oggi, più del solito. Acquistate qualcosa che vi piace o concedetevi il lusso di una piccola pausa. Qualunque cosa decidiate di fare vi sentirete al top.

Oroscopo Pesci 31 marzo: amore

In coppia: la cosa migliore è esprimere le vostre emozioni, anche negative. In particolare se il partner sembra freddino.

Soli: la Luna dopa la vita sociale anche online e potrebbe esplodere la passione!

