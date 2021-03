Oroscopo per tutti i segni 31 marzo 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 31 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 31 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la comunicazione non è al top



Oroscopo Gemelli domani 31 marzo: umore

Gli aspetti planetari odierni puntano i riflettori su un’opportunità che vi permetterà di provare qualcosa di nuovo. Potrebbe comportare molto lavoro, apprendere una materia, ma cogliendola ne trarrete vantaggio. La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci potrebbe spingervi a rimandare a domani ma il buon aspetto di Saturno vi esorta a gettare le basi e dare il via.

Pronti, dunque, a esplorare nuovi orizzonti? Al contempo, la comunicazione con chi vi circonda non è al top, potrebbero esserci dei fraintendimenti.

Oroscopo Gemelli di domani 31 marzo: amore

In coppia: possibilità di affrontare qualcosa che non va nella relazione. A patto che decidiate di prendere il partner per il verso giusto.

Soli: giocherete a fare i misteriosi, gli/le inavvicinabili eppure qualcuno potrebbe capire cosa si nasconde dietro questa apparenza.

Oroscopo di domani 31 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): conversazioni importanti

Oroscopo Bilancia di domani 31 marzo: umore

Se avete un programma ricco di impegni, compiti e responsabilità da affrontare in breve tempo, è una giornata all’insegna del più siamo meglio è. Far salire altre persone a bordo renderà il lavoro più leggero e anche più piacevole. Tenete presente che in team non c’è un “io” ma “tutti” ma saprete bilanciare le loro esigenze con le vostre e muovervi nella giusta direzione.

A parte questo oggi potreste avere conversazioni importanti riguardanti una collaborazione di lavoro o una relazione d’affari: i pianeti sono dalla vostra parte.

Oroscopo Bilancia di domani 31 marzo: amore

In coppia: mettete un freno alla gelosia e ritrovate sicurezza in voi stessi! Avete fascino da vendere.

Soli: seguite la voce del cuore, non ponetevi limiti. Oggi potrebbero esserci incontri inattesi.

Oroscopo domani 31 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): più produttivi

Oroscopo Acquario di domani 31 marzo: umore

Sole e Venere in Ariete formano un buon aspetto con Saturno nel vostro segno: avrete la sensazione che tutto vada meglio, che le situazioni siano meno pesanti e proverete inoltre un rinnovato senso di sicurezza e fiducia nelle vostre capacità. Sarete più produttivi, pratici e organizzati.

Ma l’armonia planetaria indica che è un momento perfetto anche per organizzare un incontro di lavoro o d’affari: comunicherete con piglio sicuro e ciò che direte sarà preso seriamente.

Oroscopo Acquario di domani 31 marzo: amore

In coppia: occhio alla possessività e ai sospetti poiché potrebbero essere infondati. Seguite invece la voce della passione.

Soli: capirete che freddezza e distanza non sono due aspetti che favoriscono nuovi incontri.

