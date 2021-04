Oroscopo 4 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): concentrati sulla carriera

Oroscopo Cancro 4 aprile: umore

Mercurio entra in Ariete, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e sosterà fino al 19 aprile. In questo periodo la vostra attenzione sarà concentrata a questioni, piani o obbiettivi professionali. Sarete anche molto più attenti al modo di comunicare: vi sentirete particolarmente responsabili di ciò che direte e di come lo direte.

Anche se non è escluso che abbiate un tono un po’ secco, sembrerà che stiate dando degli ordini. Nel lavoro, passi pure ma nella vita personale potrebbe scatenare dei conflitti.

Oroscopo Cancro 4 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: con la Luna in Capricorno gli sbalzi d’umore non si contano. Il partner avrà difficoltà a starvi accanto.

Soli: realizzerete che una storia in cui non c’è fiducia e una reale comunicazione è destinata al fallimento. E’ già un passo avanti.

Oroscopo 4 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): molto organizzati nel quotidiano

Oroscopo Scorpione 4 aprile: umore

Mercurio in Ariete, fino al 19 aprile sosterà nel vostro settore del lavoro, del quotidiano, della forma fisica. Il pianeta vi spingerà a organizzarvi e gestire in modo egregio questi aspetti della vostra vita. E’ un periodo favorevole per portare a termine gli impegni professionali così da avere la benefica sensazione di aver assolto al meglio le responsabilità.

La sfida di questo transito è quella di evitare di concentrarvi eccessivamente sui dettagli al punto da non vedere il quadro generale.

Oroscopo Scorpione 4 aprile: amore

In coppia: il partner oggi non saprà resistere al vostro fascino né alla sensibilità. L’atmosfera profuma d’amore.

Soli: se c’è un incontro, tenete presente che conquisterete con la dolcezza. Non dimenticatelo.

Oroscopo 4 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): difendere i vostri interessi

Oroscopo Pesci 4 aprile: umore

Mercurio in Ariete, da oggi e fino al 19 aprile, sosta nel vostro settore del denaro. Siete in ottima forma mentale per analizzare le finanze, le proprietà, comprese le spese e l’attitudine al risparmio. In questo periodo le riflessioni e le conversazioni ruoteranno intorno ai soldi e dovete fare in modo di difendere il più possibile i vostri interessi, non quelli degli altri.

Nel lavoro, mettete in luce le capacità, il talento poiché è così che avrete l’opportunità di aumentare le entrate.

Oroscopo Pesci 4 aprile: amore

In coppia: splendida serata ricca di romanticismo, di sensualità, di dolci conversazioni complici.

Soli: potreste perdere la testa per una persona completamente diversa da quelle che solitamente vi attraggono.

