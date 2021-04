Oroscopo per tutti i segni 4 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 4 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 4 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): idee innovative e originali



Oroscopo Gemelli domani 4 aprile: umore

Mercurio in Ariete, fino al 19 aprile sosterà nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie: per voi è un ottimo transito. Le vostre idee saranno innovative, originali e progressiste. Potreste avere più contatti rispetto alle scorse settimane, anche con amici e colleghi e attraverso le conversazioni – spesso online – sviluppare ottime idee.

Avete bisogno di essere circondati da persone stimolanti e attraete gli altri per lo stesso motivo. Inoltre, farete colpo ovunque e con chiunque grazie al vostro senso dell’umorismo.

Oroscopo Gemelli di domani 4 aprile: amore

In coppia: cercate di trovare un punto d’incontro, sarà più facile raggiungerete gli obbiettivi in comune.

Soli: nelle conversazioni puntate alla scorrevolezza. Ci riuscirete? Oggi sembra abbiate difficoltà a non passare in un nanosecondo da un argomento all’altro.

Oroscopo di domani 4 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): selettivi nelle relazioni

Oroscopo Bilancia di domani 4 aprile: umore

Da oggi e fino al 19 aprile, Mercurio in Ariete sosterà nel vostro settore delle relazioni. Il transito rappresenta un invito al dialogo, soprattutto con chi in questo momento non vi parla o sembra che non vi ascolti. Può trattarsi, ad esempio, di un familiare che forse non vuole che mettiate il naso nelle sue questioni.

Esprimervi con calma potrebbe essere un modo per farlo/a aprire e risolvere la situazione. Più in generale tenderete a prendere le distanze da relazioni superficiali e vorrete più profondità. Facile che facciate una selezione.

Oroscopo Bilancia di domani 4 aprile: amore

In coppia: con la Luna in Capricorno odierno tenterete di comunicare con il partner ma non è detto ne abbia voglia.

Soli: se aspettate il messaggio o la telefonata di una persona è possibile che oggi non arrivi. Non ne fate un dramma.

Oroscopo domani 4 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nuovi e utili contatti

Oroscopo Acquario di domani 4 aprile: umore

Mercurio in Ariete, fino al 19 aprile, sosta nel vostro settore della comunicazione, vi stimolerà a entrare in contatto con gli altri, condividere, scambiare idee e sensazioni. E alcuni nuove relazioni potrebbero essere molto utili: potreste avere informazioni da sfruttare a vostro vantaggio o le persone essere d’aiuto nel lavoro.

Il pianeta, più in generale, farà arrivare belle soddisfazioni anche nella professione. Unica accortezza: sarete molto loquaci, direte tutto ciò che vi passa nella mente senza prendere in considerazione la sensibilità di chi avrete di fronte.

Oroscopo Acquario di domani 4 aprile: amore

In coppia: serata molto romantica con il partner, organizzerete tutto nel minimo dettaglio.

Soli: è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore. Osate poiché gli astri vi sostengono.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: più curiosi e loquaci

TORO: meno comunicativi

CANCRO: concentrati sulla carriera

LEONE: otterrete una riuscita

VERGINE: reclamare una somma

SCORPIONE: molto organizzati nel quotidiano

SAGITTARIO: bravi ad appianare le tensioni

CAPRICORNO: il bisogno di proteggere

PESCI: difendere i vostri interessi