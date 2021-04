Oroscopo 5 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): molto determinati

Oroscopo Cancro 5 aprile: umore

Se vi state chiedendo cosa decidere riguardo a una relazione, la congiunzione Luna-Plutone in Caprcorno potrebbe spingervi a immaginare lo scenario peggiore. Ma più rifletterete e più potreste rendervi conto che un approccio filosofico è il migliore: ovvero, sarà quel che sarà…

Su un altro piano: se dovete negoziare un contratto o avete bisogno di trovare un accordo, nulla impedirà che concludiate al meglio. Anche se i pianeti in Ariete scatenano agitazione al contempo accentuano la volontà e la vostra determinazione.

Oroscopo Cancro 5 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: splendida giornata per isolarvi con il partner, condividere momenti di assoluta vicinanza e intimità.

Soli: la giornata rappresenta un’opportunità per parlare sinceramente con un amico/a e vederci chiaro sulla natura della vostra relazione.

Oroscopo 5 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): valutare i pro e i contro

Oroscopo Scorpione 5 aprile: umore

Riguardo a una relazione personale o di lavoro potreste avere la sensazione di trovarvi a un punto morto. E in effetti potrebbe essere complicato entrare in contatto con una determinata persona. In questo caso, fermatevi, non insistete e concentratevi su altro.

Nel giro di poco, risolverete la situazione. Anche perché è una settimana in cui potrebbe esserci un’opportunità di lavoro e dovrete riflettere se accettarla o meno. Valutate i pro e i contro ma sembra che sia un’attività che potrebbe rivelarsi remunerativa e più creativa.

Oroscopo Scorpione 5 aprile: amore

In coppia: per ravvivare la relazione, riaccendere la passione oggi vi inventerete qualcosa di diverso. Serata hot!

Soli: è un lunedì in cui potrebbe esserci un incontro molto passionale e voi non saprete resistere. Bene così!

Oroscopo 5 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): parlare sinceramente

Oroscopo Pesci 5 aprile: umore

In coppia: grande fascino che il partner troverà irresistibile e circola passione con la p maiuscola. Fuochi d’artificio.

Soli: difficile resistervi, oggi avete l’effetto calamita. Sfruttate questo lunedì e aprite le braccia all’amore.

