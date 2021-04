Oroscopo per tutti i segni 5 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 5 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 5 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): amicizia & collaborazione



Oroscopo Gemelli domani 5 aprile: umore

Sprigionate energie calde e stimolanti, che vi mettono in grado di rafforzare o ravvivare le relazioni con il mondo circostante. Al centro della scena oggi c’è la collaborazione, l’amicizia e potreste stringere tramite un gruppo – anche online – dei contatti speciali.

L’apprezzamento di un amico potrebbe essere stimolante e motivarvi a perseguire ciò che avete a cuore. E’ un’ottima settimana, inoltre, in cui i vostri progetti saranno sul punto di realizzarsi e le relazioni – anche nuove – saranno un aiuto prezioso.

Oroscopo Gemelli di domani 5 aprile: amore

In coppia: anziché puntare i piedi, rimanere fermi sulle vostre posizioni oggi punterete alla pace, negozierete.

Soli: riuscite ad attirare l’attenzione di chi vi interessa e vi ascolterà, sarà affascinato/a dal vostro modo di parlare.

Oroscopo di domani 5 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): in cerca di leggerezza

Oroscopo Bilancia di domani 5 aprile: umore

Il fine settimana potrebbe essere stato pesantuccio sul fronte casa o famiglia ma oggi siete positivi e in cerca di leggerezza. Canalizzate dunque le energie nelle cose piacevoli, nelle attività creative. Se in settimana avrete intenzione di fare una richiesta o se vi propongono una riconciliazione, sappiate che sono giorni favorevoli all’intesa cordiale.

Andrà tutto bene anche se potreste temere che l’altro/a non sarà disposto al compromesso. Ci sono grandi possibilità, al contrario, che tutto vada nel verso da voi desiderato.

Oroscopo Bilancia di domani 5 aprile: amore

In coppia: circola passione, tenere attenzioni, dolci baci… L’atmosfera con il partner oggi è bollente.

Soli: Cupido oggi scocca la freccia ed esplode una passione! Lasciatevi andare senza pensare a domani.

Oroscopo domani 5 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): molto convincenti

Oroscopo Acquario di domani 5 aprile: umore

I pianeti in Ariete al vostro segno inviano energie positive: siete affascinanti e convincenti, avete splendide idee che non mancheranno di ottenere l’approvazione di chi conta. E’ una settimana in cui potete essere certi che le conversazioni riguardanti i vostri progetti o speranze da qui a poco porteranno a risultati concreti.

E ciò perché, come detto, sarete molto convincenti. Se volete ottenere la vittoria, la riuscita, utilizzate questo potere anche se al vostro segno, è un fatto noto, non piace insistere.

Oroscopo Acquario di domani 5 aprile: amore

In coppia: siete di buonumore ed è una bella notizia. Oggi sarete pronti ad appianare qualsiasi conflitto.

Soli: un amico/a – forse non è tale – vi sostiene e da tempo vi fa capire che non siete soli. E finalmente darete una svolta alla relazione.

