Oroscopo 6 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una messa a punto

Oroscopo Cancro 6 aprile: umore

Potrebbero scatenarsi dei conflitti che renderanno necessaria una messa a punto. I pianeti vi indicano l’atteggiamento giusto: diplomazia e tolleranza vi metteranno in grado di appianare le situazioni. Con tutti, lavoro o vita personale, evitate inoltre di dire agli altri cosa devono fare poiché rischiate di combinare guai.

Sia chiaro, potreste anche non essere aggressivi ma a infastidire sarà il fatto che volete dirigere le operazioni. E se ve lo diranno, vi offenderete, vi chiuderete in un angolo a rimuginare.

Oroscopo Cancro 6 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: se con il partner c’è stato un battibecco, voltate pagina. Vi amate e questo è ciò che conta.

Soli: avete l’effetto calamita, nessuno può resistervi e con grande astuzia vi farete desiderare…

Oroscopo 6 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitare i conflitti

Oroscopo Scorpione 6 aprile: umore

Con la Luna in Acquario la giornata potrebbe essere intensa, impegnativa e dovrete gestire al meglio i vostri interessi. Svolgere contemporaneamente troppe cose e in più la presenza di persone che vi distrarranno, vi impedirà di capire la strada da percorrere per raggiungere i vostri obbiettivi o quanto meno di concludere quanto vorreste.

A quel punto sarete nervosi, impazienti e irrequieti rischiando di scatenare conflitti che potreste tranquillamente evitare. Tenete presente che è un ottimo momento per dedicarvi al benessere personale, al lavoro per cui muovetevi di conseguenza.

Oroscopo Scorpione 6 aprile: amore

In coppia: pur volendo amare ed essere amati, oggi rischiate di essere un po’ intolleranti ed egocentrici.

Soli: potreste provare attrazione per una persona persona che sembra ignorarvi. Non insistete. Ce ne sono tante altre…

Oroscopo 6 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): piedi per terra

Oroscopo Pesci 6 aprile: umore

Con la Luna in Acquario che sosta alle spalle del vostro segno oggi siete distratti: rischiate di non ricordare dove avete messo le chiavi, dimenticare un appuntamento o smarrire il telefono. Le energie non sono al top e, forse, perché dormite anche poco.

Concentratevi sulle questioni pratiche, anche di tipo finanziario, canalizzate le energie in un progetto o nel raggiungimento di un obbiettivo. La cosa importante è che teniate i piedi ben saldi alla terra. E’ una fase in cui dovete costruire le sicurezze per il futuro.

Oroscopo Pesci 6 aprile: amore

In coppia: evitate di dire ciò che pensate o muovere dei rimproveri: oggi siete un po’ confusi e il partner non capirebbe.

Soli: potreste giudicare erroneamente un persona che con voi invece ha solo buone intenzioni.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: aprirete nuove porte

TORO: siete un esempio da seguire

GEMELLI: il buonumore è travolgente

LEONE: difendere le vostre idee

VERGINE: risolverete un pesante problema

BILANCIA: inclini ad agire

SAGITTARIO: grande dinamismo

ACQUARIO: una ventata di benessere

CAPRICORNO: siete prudenti nelle scelte