Oroscopo 7 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una vittoria nel lavoro

Oroscopo Cancro 7 aprile: umore

E’ un momento in cui nel lavoro potete ottenere una vittoria: firmare ad esempio un contratto oppure stipulare un con affare con un cliente. Tuttavia fate attenzione a chi avete di fronte. Marte in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e lavoro o vita personale, potreste aver a che fare con una persona che cercherà di approfittare di voi.

Ma visto che non siete nati ieri, come si suol dire, capirete immediatamente la situazione e saprete comportarvi di conseguenza.

Oroscopo Cancro 7 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: è una giornata in cui scambiare coccole, baci appassionati e non quella per discutere su problemi domestici.

Soli: saprete come attirare la persona che vi piace: simpatia, dolcezza e un pizzico in più di sensualità.

Oroscopo 7 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): adottare abitudini sane

Oroscopo Scorpione 6 aprile: umore

Oroscopo Scorpione 7 aprile: amore

In coppia: lasciatevi andare alla tenerezza, il partner inoltre adora il vostro lato così sensuale…

Soli: se durante un incontro qualcosa non vi piacerà, lo direte. E fate bene a non perdere tempo prezioso.

Oroscopo 7 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): intuito e sensibilità

Oroscopo Pesci 7 aprile: umore

La Luna congiunta a Giove in Acquario vi regala ottimismo, avete bisogno di entrare in azione. Intuito e sensibilità giocheranno un ruolo importante sull’evoluzione delle situazioni. Se avete in mente un’idea può essere il momento in cui finalmente darete il via per concretizzarla.

I pianeti vi spingono a mollare alcune convinzioni limitanti sia sul fronte carriera che nel percorso generale della vostra vita. Per quanto riguarda il denaro, potrebbe arrivare una somma che vi devono ma non è escluso che vi concediate un regalino, una spesa che potete permettervi.

Oroscopo Pesci 7 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe provocarvi e voi non capire perché. Forse ha da rimproverarvi qualcosa e non sa come dirlo…

Soli: giornata in cui vi metterete in discussione, così da ripetere gli stessi errori del passato.

