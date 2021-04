Oroscopo per tutti i segni 7 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 7 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 7 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): di fronte a una scelta



Oroscopo Gemelli domani 7 aprile: umore

Potrebbero esserci delle riunioni – anche online – e stavolta senza che siate stati voi a dare il via: la congiunzione Luna-Giove in Acquario potrebbe far arrivare incontri e opportunità che inattese e comportare ottimismo riguardo al futuro. Se dovessero essere rispetto a un obbiettivo o una questione relativa alla carriera, tuttavia sarà necessaria un po’ di attenzione in più.

Nel lavoro, più in generale, potreste trovarvi alle prese con una scelta. Prendete tempo così da adottare la giusta decisione e sentirvi sicuri anche sul piano finanziario.

Oroscopo Gemelli di domani 7 aprile: amore

In coppia: il partner ha capito il vostro bisogno di spezzare la routine ed è probabile vi faccia una sorpresa (piacevole).

Soli: sicurezza, determinazione e oggi andrete dritti alla conquista di chi vi attrae. Farete centro.

Oroscopo di domani 7 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il momento di chiarire

Oroscopo Bilancia di domani 7 aprile: umore

Potreste voler dire “due parole” a una persona, forse un collega, ma tuttavia essere tentati di andare oltre. Il vostro è un segno che tende a privilegiare la pace. Tuttavia, se si tratta di un problema grave, potrebbe essere il momento di chiarire le cose.

Provate a farlo in modo sensibile, poiché alzare i toni potrebbe aggiungere ancora più pressione e creare ulteriori malintesi. In generale, avete il sostegno di chi vi circonda e ciò vi permette di dopare la vostra autostima.

Oroscopo Bilancia di domani 7 aprile: amore

In coppia: circola gioia, buonumore, armonia e complicità: siete in totale osmosi con il partner.

Soli: un po’ di nostalgia ripensando a un/a ex e non è escluso che invierete un messaggio…

Oroscopo domani 7 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la situazione tende al positivo

Oroscopo Acquario di domani 7 aprile: umore

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno vi mette di buonumore, siete più ottimisti riguardo a un progetto che probabilmente ha avuto alti e bassi. Potrebbe esserci ancora qualche incertezza ma nel complesso tenete presente che la situazione tende al positivo.

In generale i pianeti sono favorevoli negli affari, soprattutto se il vostro lavoro è in relazione con una clientela. Le cose andranno al meglio e ciò sarà di stimolo a rimboccare le maniche ancora di più.

Oroscopo Acquario di domani 7 aprile: amore

In coppia: al settimo cielo, la passione è al top! E’ un mercoledì in cui vi sentite entrambi appagati.

Soli: un incontro importante, un colpo di fulmine, un’attrazione “fatale”… Oggi tutto è possibile!

