Oroscopo 8 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sognare a occhi aperti

Oroscopo Cancro 8 aprile: umore

Con la Luna in Pesci oggi vi sarà difficile rimanere con i piedi per terra, provate il bisogno di concedervi un po’ di spazio personale per sognare e in effetti vi farà un gran bene. Quando il Sole è in Ariete solitamente siete sovraccarichi di responsabilità, avete degli obbiettivi difficili da raggiungere oppure, lavoro o famiglia, avete dei doveri che non potete eludere.

E’ evidente, dunque, che qualsiasi momento di distensione, di relax che vi permetta di sognare a occhi aperti, non può che essere il benvenuto.

Oroscopo Cancro 8 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: evitate di voler gestire l’ingestibile: lasciatevi travolgere dal romanticismo di questa giornata.

Soli: per oggi non programmate e seguite l’istinto. Potrebbe portarvi verso una bella sorpresa d’amore.

Oroscopo 8 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dubitare dei complimenti

Oroscopo Scorpione 8 aprile: umore

Potreste essere attratti dall’atteggiamento entusiasta di una persona nei confronti della vita. Qualcosa che vi dirà potrebbe spingervi a riflettere e prenderne atto, soprattutto se farà la differenza nel vostro quotidiano. A volte i migliori consigli arrivano da strade impensate ma dovete fare solo ciò che ritenete davvero positivo per voi.

Al contempo, oggi siete molto creativi e per questo ottenere dei complimenti a cui, tuttavia, crederete fino a un certo punto. E’ noto che al riguardo dubitate sempre.

Oroscopo Scorpione 8 aprile: amore

In coppia: se nella relazione qualcosa non va smettete di darvi tutta la colpa. Anche il partner ha le sue responsabilità.

Soli: potreste esaminare le storie del passato così da capire la vostra difficoltà a incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 8 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): uscire dai soliti schemi

Oroscopo Pesci 8 aprile: umore

Il vostro segno impegna parecchie energie per aiutare il mondo circostante. Ma oggi, con la Luna in Pesci pensate prima di tutto a prendere cura di voi stessi, concentrate l’attenzione sulla salute, l’immagine ed emozioni che avete represso e che vanno affrontate.

E’ la giornata ideale per coccolarvi ed entrare in contatto con il proprio corpo e all’occorrenza cambiare anche qualche abitudine, uscire dai soliti schemi. Su un altro piano: allontanarvi mentalmente da un problema vi consentirà, in seguito, di acquisire una nuova prospettiva.

Oroscopo Pesci 8 aprile: amore

In coppia: il fuoco dell’amore infiamma le reciproche emozioni, i sentimenti sono forti e sinceri.

Soli: desiderio di novità, di vivere una grande passione. E lo farete capire alla persona che vi attrae.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: dietro le quinte

TORO: una telefonata inattesa

GEMELLI: non rimandare a domani

LEONE: il bicchiere mezzo vuoto

VERGINE: stabilire dei limiti

BILANCIA: i vostri consigli sono preziosi

SAGITTARIO: prendere il controllo

CAPRICORNO: conversazioni sincere

ACQUARIO: andare oltre l’orgoglio