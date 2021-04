Oroscopo per tutti i segni 8 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 8 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 8 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non rimandare a domani



Oroscopo Gemelli domani 8 aprile: umore

La Luna in Pesci vi rende incostanti, vi inquietate per un nulla, l’ansia prende il sopravvento. Organizzate dei momenti di relax, muovetevi e pensate di meno, Anche perché sembra che i vostri progetti non vadano né avanti né indietro. Aspettate che le cose si smuovano per magia? Se non fate niente tutto rimarrà così com’è.

Allora, riprendetevi e andate contro la tendenza di rimandare a domani ciò che potete fare oggi. Sul fronte finanze, oggi rischiate di lanciarvi nello shopping. Controllate le spese e trovate il sistema per non fare acquisti.

Oroscopo Gemelli di domani 8 aprile: amore

In coppia: se vi aspettate che il partner vi ricopra di dolci parole d’amore, oggi potreste rimanere delusi. Non che vi ami di meno ma forse sarà preso/a dal lavoro.

Soli: una persona vi attrae ma forse ancora non ricambia totalmente i vostri sentimenti, ha bisogno di tempo.

Oroscopo di domani 8 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): i vostri consigli sono preziosi

Oroscopo Bilancia di domani 8 aprile: umore

Con la Luna In Pesci, sembra che oggi i colleghi o chi vi circonda facciano a gara per distrarvi, interrompere ciò che state facendo e farvi perdere tempo, rimanere indietro con il lavoro da svolgere. E’ possibile che oggi non riusciate a concludere quanto previsto dal vostro programma ma cercate di non prendervela più di tanto.

Nel periodo Ariete – andrà avanti fino al 20 aprile – le persone che frequentate o che vi sono vicine, hanno bisogno dei vostri consigli. Tenete presente che la vostra attenzione sarà ripagata con gli interessi.

Oroscopo Bilancia di domani 8 aprile: amore

In coppia: poco tempo da dedicare al partner quando invece l’unica cosa che vorreste è stare tra le sue braccia.

Soli: l’amore, per oggi, non è una vostra priorità. Avete mille cose da fare e siete già parecchio occupati.

Oroscopo domani 8 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): andare oltre l’orgoglio

Oroscopo Acquario di domani 8 aprile: umore

Con la Luna in Pesci che sosta nel vostro settore del denaro, sembra che sarete soddisfatti di questa giornata.: potrebbe entrare una somma oppure decidere di concedervi un regalo. Niente di particolarmente lussuoso ma sarà utile a gratificarvi. Su un altro piano: potreste pensare di dover gestire qualsiasi situazione da soli.

Ma i pianeti annunciano che sarebbe un errore, un inutile sovraccarico di stress. Andate oltre l’orgoglio e contattate chi sapete potrebbe darvi una mano: vi accorgerete che gli altri saranno felici di essere d’aiuto.

Oroscopo Acquario di domani 8 aprile: amore

In coppia: oggi non accettate che il partner la pensi in modo diverso dal vostro. Siete poco tolleranti.

Soli: potrebbe esserci un incontro ma non partite in quarta. Potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia.

