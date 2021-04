Oroscopo 9 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): desiderio di fuga

Oroscopo Cancro 9 aprile: umore

Potreste sentirvi pronti ad accettare un’offerta ma con la dissonanza Marte-Nettuno è consigliabile esaminarla attentamente, in quanto potrebbe essere un errore. Non è escluso che abbiate delle idee in mente ma siano utopiche: in questo caso prima di adottarle chiedetevi se siano davvero fattibili.

Altra chiave di lettura del transito: potreste sentirvi privi di energie: anche piccole azioni sembrare uno sforzo sovrumano, potreste provare il desiderio di una fuga, di una nuova prospettiva di vita.

Oroscopo Cancro 9 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: paroline dolci, tenere attenzioni. Con il partner, l’atmosfera odierna è particolarmente romantica.

Soli: potrebbe esserci un incontro ma dovrete impegnarvi. Le relazioni superficiali non portano a niente.

Oroscopo 9 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate scelte importanti

Oroscopo Scorpione 9 aprile: umore

Marte, vostro pianeta governatore, è in dissonanza con Nettuno: oggi vi è difficile vedere le situazioni chiaramente per cui evitate di fare scelte importanti. I livelli di energia sono bassi e la sensibilità è alta: la cosa migliore, anziché entrare in azione è quella di dedicarvi a un’attività creativa, fare qualcosa di piacevole.

Quando è stata l’ultima volta che avete incontrato gli amici? Restrizioni permettendo organizzate una cena oppure una videochiamata su Zoom e divertitevi.

Oroscopo Scorpione 9 aprile: amore

In coppia: far ingelosire il partner non è una buona idea. Soprattutto se lo fate in sua presenza.

Soli: la paura di impegnarvi e commettere un errore oggi è molto presente. Rischiate di farvi scappare qualche bella opportunità.

Oroscopo 9 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendete tempo

Oroscopo Pesci 9 aprile: umore

Nel caso siate di fronte a una decisione, prendete tempo. Con la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe essere difficile capire pienamente l’intera situazione, la tendenza sarà al sogno. Tenete presente che è una giornata confusa per quanto riguarda il denaro, le questioni pratiche, le relazioni.

Anche chi vi circonda potrebbe avere una visione distorta per cui evitate di chiedere un consiglio. Oltretutto potrebbero influenzarvi, farvi prendere una decisione che non avrete voluto. Rimanete in attesa poiché nei prossimi giorni tutto diventerà chiaro.

Oroscopo Pesci 9 aprile: amore

In coppia: l’amore oggi è più che presente, momenti deliziosi che gusterete insieme al partner.

Soli: è nell’ambito del lavoro che potrebbe nascere una storia. Si trasformerà nel giro di poco in un grande amore.

