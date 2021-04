Oroscopo per tutti i segni 9 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 9 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 9 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): l’atmosfera è confusa



Oroscopo Gemelli domani 9 aprile: umore

Oggi e domani, la dissonanza Marte-Nettuno rende difficile vedere le cose chiaramente, sul fronte lavoro dovete essere consapevoli delle scelte, potreste agire sulla base di informazioni erronee. E’ meglio fermarvi, recuperare in seguito, ritrovare la motivazione anziché prendere delle iniziative.

Anche perché nel caso di un piano dettagliato, chi vi circonda potrebbero non rispettarlo anzi, persino ostacolarvi. Per oggi, dunque, seguite la corrente, tanto più che alcuni eventi imprevisti potrebbero spazzare via il programma che avete in mente.

Oroscopo Gemelli di domani 9 aprile: amore

In coppia: irrequieti, potreste dire al partner cose di cui in seguito pentirvi. Non rivangate vecchie storie.

Soli: se siete in cerca di adrenalina, oggi l’amore potrebbe sorprendervi. Non è escluso un colpo di fulmine.

Oroscopo di domani 9 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fidatevi delle sensazioni

Oroscopo Bilancia di domani 9 aprile: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste non vedere chiaramente le situazioni. Se un’opportunità sembra troppo bella per essere vera, tenete presente che potreste avere ragione. Potreste essere pronti a concedere la vostra fiducia anche se il vostro istinto sta suonando un campanello d’allarme.

Fidatevi di quella sensazione ed evitate tutto ciò che non sembra del tutto corretto. L’aspetto odierno in ogni caso, potrebbe incidere sulla forma fisica, non siete dinamici come al solito: forse avete dormito male ma sembra che non abbiate riposato a sufficienza.

Oroscopo Bilancia di domani 9 aprile: amore

In coppia: una ventata di romanticismo vi permetterà di vivere una serata dolce e tenera.

Soli: un flirt su cui non avete puntato un soldo bucato, potrebbe trasformarsi in grande passione!

Oroscopo domani 9 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): gli sforzi non saranno vani

Oroscopo Acquario di domani 9 aprile: umore

In questo momento potreste essere agitati, nervosi , tesi ma per delle ragioni positive. Potrebbero ad esempio arrivare delle proposte nel lavoro o negli affari oppure il boss affidarvi responsabilità in più. E ne sarete contenti poiché nonostante la fatica e il super impegno, guadagnerete di più.

Tenete presente che sul fronte finanze, anche se la barca dondola, non si ribalterà. Liberate dall’acqua il fondo, remate per riportare i conti a galla e i vostri sforzi non saranno vani. Il denaro entrerà nelle vostre casse.

Oroscopo Acquario di domani 9 aprile: amore

In coppia: se ci sono piccole difficoltà da sistemare – famiglia, denaro, ecc. – è il momento di affrontarle. Prima che prendano una piega pericolosa.

Soli: senza un motivo preciso, oggi siete un po’ malinconici e con zero desiderio di fare nuovi incontri.

