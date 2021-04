Oroscopo per tutti i segni del 1 aprile 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 1 aprile per tutti i segni

Oroscopo del 1 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): parlare con franchezza

Oroscopo Ariete umore

Concentratevi su un progetto o un compito importante e non mollate: oggi potrebbero esserci parecchie distrazioni, richieste e concludereste poco o niente. Se sapete bene cosa volete, mettete tutto il resto da parte e come detto, concentratevi. Una volta che il vostro obbiettivo inizierà a prendere corpo, potrete rilassarvi.

In generale, oggi dovreste cercare di parlare in modo franco e diretto – e qui siete solitamente maestri – poiché rischiate di non esprimervi chiaramente, creare problemi di comunicazione e in seguito avercela con voi stessi.

Oroscopo di Ariete 1 aprile amore

In coppia: splendida giornata, circola grande passione, diciamo che c’è la magia d’amore.

Soli: ottimisti, oggi andrete alla conquista dell’amore. Occhio a lanciarvi in un’avventura discutibile.

Oroscopo di domani 1 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): essere pazienti

Oroscopo giovedì Leone umore

Sembra che oggi siate circondati da persone le cui opinioni variano notevolmente. Alcune potrebbero minimizzare le vostre possibilità di successo e dirvi di prendere le cose con calma, altre al contrario potrebbero accrescere il vostro entusiasmo, spingendovi a dedicarvi a un progetto e fare un tentativo.

Tenete presente che oggi è importante essere pazienti ed evitare di buttarvi alla cieca nelle situazioni. Meglio analizzare, ottenere o cercare maggiori informazioni.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: leggerezza, intesa perfetta, siete innamorati e felici di stare insieme.

Soli: attraenti, simpatici e conquistate in un batter di ciglia. L’amore aspetta solo voi!

Oroscopo 1 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il quotidiano vi pesa

Oroscopo 1 aprile Sagittario: umore

Sole e Saturno in aspetto positivo, rappresentano una spinta a entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e stringere amicizia. Tuttavia se una persona sembrerà interessata, per quanto intrigante, permetterle di avvicinarvi potrebbe scatenare un po’ di reticenza.

Qualunque sia la ragione, metterete prima alla prova alla sua lealtà. La Luna nel vostro segno, inoltre, sottolinea che le vostre esigenze emotive sono una priorità: accentua la voglia di libertà, di evasione, di viaggi, di uscire dal trito quotidiano in cui vi sentite imprigionati.

Oroscopo Sagittario 1 aprile: amore

In coppia: splendida giornata in cui circola entusiasmo e qualsiasi proposta mirata a movimentare la relazione sarà la benvenuta.

Soli: senza rendervene conto oggi avete un potete effetto calamita. E ci sarà chi vi corteggerà.

