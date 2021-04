Oroscopo del 10 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): le energie sono al massimo

Oroscopo Ariete umore

La Luna nel vostro segno è stimolante, entrate in modalità azione ed è la giornata ideale per pianificare o concretizzare quei progetti che richiedono impegno mentale o inseguire i vostri obbiettivi. Le energie sono al massimo e se non avete nulla su cui lavorare, cercate di spenderle nello sport, in qualche attività che richiede sforzo fisico.

In caso contrario rischiate di innervosirvi e scatenare discussioni con chi vi circonda. Al contempo, il buon aspetto tra Venere e Giove, indica che gli eventi nella vita sociale potrebbero offrire interessanti opportunità negli affari e nelle amicizie.

Oroscopo di Ariete 10 aprile amore

In coppia: prenderete senza esitare le decisioni ma non senza aver prima chiesto il parere del partner.

Soli: deciderete di concentrarvi solo su conoscenze che secondo voi vale la pena di portare avanti.

Oroscopo di domani 10 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): lasciare alle spalle i problemi

Oroscopo sabato Leone umore

La Luna in Ariete risveglia i vostri sensi e migliora notevolmente l’umore, avete voglia di evadere, lasciare alle spalle i problemi e puntare l’attenzione su cose che avranno il potere di distrarvi. Con il buon aspetto Venere-Giove, inoltre è probabile che si stiano a prendo nuove porte e valuterete un’opportunità, vi chiederete se è il momento di andare avanti.

Se l’istinto approva, prendetela in considerazione. In ogni caso, tenete presente che nei prossimi giorni potrebbero arrivare improvvisamente altre opportunità e una in particolare vi sembrerà un sogno che si avvera.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: i sentimenti che provate per il partner sono sinceri, appassionati e oggi li mostrerete!

Soli: fascino, sex appeal al top! Siete al centro dell’attenzione e potete fare man bassa di conquiste.

Oroscopo 10 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): al centro della scena

Oroscopo 10 aprile Sagittario: umore

E’ un sabato in cui vi sentite al top, sicurezza e magnetismo vi mettono al centro della scena. Più sarete notati e meglio sarà per voi. Ma lo sarete: vi sentirete apprezzati, benvoluti e ciò sarà molto gratificante. E’ un momento speciale per essere coinvolti in un progetto che richiedete una certa abilità; gli altri noteranno il vostro talento, sarete richiesti e le cose andranno di bene in meglio.

Più in generale, visto che comunicate in modo eccellente, potreste navigare online e stringere nuovi contati utili a migliorare o ampliare il vostro lavoro.

Oroscopo Sagittario 10 aprile: amore

In coppia: desiderio, passione al top, l’intesa è a tutto campo. Condividete inoltre la gioia di vivere.

Soli: vita sociale e contatti sono nel programma della giornata. Preparatevi a vivere splendidi incontri.

