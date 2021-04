Oroscopo del 11 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fiducia nel futuro

Oroscopo Ariete umore

Pronti per iniziare una nuova fase? Con la Luna Nuova nel vostro segno, i prossimi giorni sono eccellenti per avviare progetti, dare il via a nuove e utili abitudini e affrontare delle sfide. Poiché è in buon aspetto con Giove nel vostro settore sociale, gli amici o un gruppo possono far parte dei vostri piani.

Entrare in nuove cerchie potrebbe aiutarvi a creare i contatti giusti per ottenere il successo. Con questo transito avete fiducia nel futuro e nelle vostre capacità di risalire la china.

Oroscopo di Ariete 11 aprile amore

In coppia: bel dialogo disteso, oggi siete sulla stessa lunghezza d’onda e parlerete a lungo di un progetto importante.

Soli: pronti a lanciarvi nel rischio anche a costo di subire una delusione. Ma voi pensate che aver amato e aver commesso un errore è meglio che non averci provato.

Oroscopo di domani 11 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): situazioni entusiasmanti

Oroscopo domenica Leone umore

Con il Novilunio in Ariete è il momento ideale per uscire dalla vostra zona di comfort ed esplorare, imparare qualcosa di nuovo. La vostra attenzione potrebbe essere rivolta a situazioni entusiasmanti ma dovrete comunque bilanciarle con il vostro attuale programma. Cercate di non esagerare.

Più in generale, la Luna Nuova è in buon aspetto con Marte e Giove: c’è la possibilità di concretizzare le vostre aspettative ma visto che è il dissonanza con Plutone, non in questo momento, sarete costretti ad aspettare.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: la comunicazione è al top e in caso di punti di vista divergenti, troverete un compromesso che soddisferà entrambi.

Soli: se volete evitare delusioni, nella scelta del futuro partner cercate di essere meno esigenti.

Oroscopo 11 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un nuovo interesse

Oroscopo 11 aprile Sagittario: umore

Il Novilunio in Ariete per voi è eccellente, potrebbe farvi sviluppare un’idea brillante che vi spingerà a scoprire un nuovo interesse. Potrebbe trattarsi di un hobby che vi appassiona in modo particolare. Al contempo, visto che è in dissonanza con Plutone, qualcosa che volete intraprendere potrebbe subire un ritardo e la cosa non piacervi soprattutto sul piano finanziario.

In ogni caso, visto che la Luna Nuova forma anche buoni aspetti potete star certi che è un ritardo momentaneo, nel giro di poco le cose si sbloccheranno.

Oroscopo Sagittario 11 aprile: amore

In coppia: solleciterete il partner per uscire dalla routine e la cosa positiva è che ci riuscirete.

Soli: se volete chiudere la giornata in bellezza e in buona compagnia, fatevi avanti e dichiarate i vostri sentimenti.

