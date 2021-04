Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 12 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): attivi e determinati

Oroscopo Ariete umore

Con la Luna nel vostro segno, sarete aperti a nuove idee che potrebbero arrivare attraverso le conversazioni telefoniche o di persona o tramite i social media. Il novilunio di cui abbiamo parlato ieri è in buon aspetto con Marte e annuncia una settimana in cui nel lavoro sarete particolarmente attivi, determinati e dinamici.

In ogni caso, chi vi circonda potrebbe destabilizzarvi ma solo perché potrebbe essere stressato. La cosa migliore è stare alla larga da chi cerca di provocarvi.

Oroscopo di Ariete 12 aprile amore

In coppia: giornata piacevole, con il partner c’è grande complicità, siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Soli: gli incontri non mancano ma si moltiplicheranno per chi si lancerà nella magia del mondo virtuale.

Oroscopo di domani 12 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una svolta nel lavoro

Oroscopo lunedì Leone umore

E’ una settimana in cui potrebbe esserci una svolta nel lavoro, nella professione. Avete sperimentato molti cambiamenti e ora potreste finalmente fare un passo avanti: forse arriverà un nuovo lavoro oppure una promozione o un bonus.

Altra nota positiva: chi vi circonda sarà premuroso e desideroso di aiutarvi, il che toccherà il vostro cuore. I livelli di energia sono alti più del solito il che significa che potrete dedicarvi con maggiore impegno a nuove idee e opportunità.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: il quotidiano vi pesa e sembra abbiate voglia di vivere emozioni forti. Occhio a cercarle fuori casa…

Soli: negli affari di cuore circola caos o forse state vivendo delle avventure senza futuro. Per ora è così.

Oroscopo 12 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’unione fa la forza

Oroscopo 12 aprile Sagittario: umore

Unire le forze con gli altri potrebbe essere d’aiuto ad avere una visione costruttiva Non bocciate un’idea eccellente solo perché a suggerirla è stata un’altra persona poiché in squadra non esiste un “io” ma un “noi”.

Al contempo, cercate di tenere nel dovuto conto i saggi consigli – non è escluso riguardino questioni finanziarie – che potrebbe dare una persona di cui vi fidate poiché in caso contrario potreste avere dei problemi. Più sarete ragionevoli e tanto più le cose andranno per il meglio.

Oroscopo Sagittario 12 aprile: amore

In coppia: qualcosa vi preoccupa ma invece di rimuginare parlatene apertamente con il partner!

Soli: anche per voi vale quanto detto sopra e con questo stato d’animo non è giornata d’incontri.

