Oroscopo del 13 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): schietti e coraggiosi

Oroscopo Ariete umore

Il Sole in buon aspetto con Marte vi spingerà a dire la vostra in qualsiasi circostanza, non vi tirerete indietro. Siete schietti, diretti, coraggiosi ed è una grande opportunità per concludere un accordo, negoziare una questione importante o far capire il vostro punto di vista. Determinati, gli altri apprezzano in modo particolare il vostro contributo.

Inseguire un obbiettivo con questo stato d’animo è l’approccio giusto: lo raggiungerete. E se avete intenzione di stringere nuove conoscenze, un incontro si rivelerà brillante, potrebbe entusiasmarvi.

Oroscopo di Ariete 13 aprile amore

In coppia: potreste pensare che il partner vi trascuri: chiedetevi se sia realtà o solo frutto dell’immaginazione.

Soli: la solitudine oggi potrebbe pesarvi parecchio. Non fate un dramma, è un fatto passeggero.

Oroscopo di domani 13 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): entusiasti e impazienti

Oroscopo martedì Leone umore

Se vi sentite pronti a uscire dalla zona di comfort e lanciarvi in una sfida o in una nuova opportunità, è probabile abbiate voglia di voler collaborare con una persona in grado di aiutarvi. Il vostro dinamismo e il suo buon senso vi renderanno un team imbattibile.

Tuttavia, se volete sfruttare al massimo la collaborazione, voi dovrete scendere ad alcuni compromessi su questioni fondamentali. Potrebbero essere necessarie delle modifiche. Più in generale, siete dotati di entusiasmo e non dovete lasciare che l’impazienza rovini qualcosa di buono.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: circola malumore, siete poco tolleranti e pensate che la ragione sia sempre solo vostra.

Soli: non è la giornata ideale per lanciarvi in una avventura d’amore. Concentratevi sul lavoro.

Oroscopo 13 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a fare dei cambiamenti

Oroscopo 13 aprile Sagittario: umore

La Luna sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica e la tendenza odierna è quella di concentrarvi su alcuni problemi che devono essere risolti. Il buon aspetto tra Sole e Marte, vi motiverà ancora di più. Siete dotati di entusiasmo e pronti a fare dei cambiamenti, anche sul piano delle relazioni.

Un progetto di lavoro o una nuova attività potrebbero attirare la vostra attenzione ma non è escluso, al contempo, che ci sia un po’ di stress a causa di avvenimenti improvvisi.

Oroscopo Sagittario 13 aprile: amore

In coppia: desiderio di essere un po’ più indipendenti e la cosa potrebbe destabilizzare il partner.

Soli: è un bel martedì per sperimentare qualcosa di nuovo: fate un respiro profondo e aprite il cuore.

