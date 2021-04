Oroscopo del 14 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): entra una somma di denaro

Oroscopo Ariete umore

Con Venere che entra in Toro, fino al 9 maggio, potrebbe entrare una somma di denaro che vi devono oppure concedervi un piccolo regalo, qualcosa che desiderate da un po’ di tempo. Il generale sul fronte finanze il pianeta sarà d’aiuto a rafforzarle.

Potreste inoltre apprezzare in modo nuovo l’ambiente circostante, le cose che vi piacciono di più. Ma sarete anche consapevoli di tutto ciò che non vi piace e vorrete cambiarlo. Il transito vi rende anche molto golosi ma sarebbe meglio, per la vostra salute, evitare gli eccessi.

Oroscopo di Ariete 14 aprile amore

In coppia: coccolerete il partner che ricambierà con grande dolcezza. Non è escluso parlerete dell’acquisto di una casa.

Soli: siete indipendenti ma potreste innamorarvi dover rinunciare alle vostre piccole abitudini, alla libertà. Ma sembrate pronti.

Oroscopo di domani 14 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): le star delle situazioni

Oroscopo martedì Leone umore

Venere entra in Toro e fino al 9 maggio invierà splendide vibrazioni al vostro settore della carriera, delle ambizioni. E’ il periodo ideale per rinnovarvi, entrare in contatto con chi conta – il boss, i superiori vi vedranno di buon occhio – o lanciare dei progetti se lavorate nel commercio. E’ una fase in cui dovete mettervi sotto i riflettori e divertirvi a essere le star delle situazioni.

Per oggi, tuttavia, con l’aspetto Luna-Nettuno potreste essere tentati di lanciarvi in un progetto o un’opportunità intrigante. Prima di coinvolgervi assicuratevi che sia tutto lecito.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: gli sbalzi d’amore oggi potrebbero incidere sull’intesa con il partner. Cercate di calmarvi.

Soli: non siete particolarmente avvicinabili. E vabbè, si sono giornate in cui le cose vanno in un certo modo.

Oroscopo 14 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): valorizzati e stimati

Oroscopo 14 aprile Sagittario: umore

Fino al 9 maggio, Venere sosterà in Toro: le prossime settimane saranno utili per stabilire contatti positivi nel lavoro, in generale è un settore in cui vi sentirete valorizzati, stimati e potrebbe arrivare bei complimenti sulla qualità di ciò che avete svolto. Il transito vi mette in grado inoltre, di apportare più armonia, piacere e calore alle vostre abitudini, al quotidiano.

Per oggi, se vi sentite irrequieti, è meglio non sganciare improvvisamente bombe riguardanti alcune verità. E’ pur vero che se qualcuno tenta di imporsi un po’ troppo spesso e vi mette sotto pressione è una giornata in cui la situazione arriva a un punto di non ritorno.

Oroscopo Sagittario 14 aprile: amore

In coppia: in base a come procede la relazione, oggi potrebbero esserci momenti di grande passione o litigate memorabili.

Soli: oggi sul fronte conquiste non vi ponete limiti e vi farete avanti per la serie “o la va o la spacca”,

