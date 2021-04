Oroscopo del 15 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): definire gli obbiettivi

Oroscopo Ariete umore

Vi sentite particolarmente fiduciosi, ottimisti e il networking, la condivisione, le conversazioni possono dare bei risultati. Presto potrebbe presentarsi un’ottima opportunità e la coglierete al volo. Lanciare un nuovo progetto, sviluppare nuove idee o definire degli obbiettivi vi farà sentire forti e otterrete un particolare successo.

Nel corso della giornata, la dissonanza Sole-Plutone, potrebbe scatenare delle tensioni: potreste sentirvi sotto pressione per il sovraccarico di lavoro oppure a causa della concorrenza. Ora che sapete la natura delle vostre inquietudini, evitate che vaghe preoccupazioni prendano il sopravvento.

Oroscopo di Ariete 15 aprile amore

In coppia: il partner si fa in quattro per voi ed è arrivato il momento di ringraziarlo/a come si deve.

Soli: determinati a conquistare ma forse con eccessiva foga. Il che potrebbe non essere gradito.

Oroscopo di domani 15 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ostacoli imprevisti

Oroscopo giovedì Leone umore

Cercate di impostare compiti fattibili. Potreste sentirvi sicuri di realizzare qualunque cosa ma i pianeti indicano che potrebbe non essere così facile come pensate. Alcuni ostacoli imprevisti potrebbero mettere i bastoni tra le ruote al progresso: dunque meno complessi saranno i vostri programmi e meglio sarà.

Non è escluso che tutto sia solo nella vostra mente, i neuroni saranno in ebollizione: penserete a un numero infinito di idee, di progetti, prospettive così da non soffermarvi su qualcosa che vi preoccupa davvero.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: nella relazione circolano un po’ di tensioni ma perché voi siete testardi e non dovreste…

Soli: se incontrate una persona che vi piace, non partite all’attacco per conquistarla. Un po’ di diplomazia sarà la benvenuta.

Oroscopo 15 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ottimismo e belle energie

Oroscopo 15 aprile Sagittario: umore

Il buon aspetto Sole-Giove al vostro segno regala buonumore, ottimismo e belle energie. E’ un transito che rappresenta un’opportunità per mettervi sotto i riflettori che condividere la vostra creatività. Svolgerete il lavoro con piacere, le relazioni con i colleghi e il boss saranno facili,

Nel corso della giornata, il Sole sarà in dissonanza con Plutone: l’aspetto potrebbe coincidere con alcune tensioni riguardanti le finanze e potrebbero nascere delle discussioni. Di fronte a una situazione, anche se frustrante, cercate di essere flessibili.

Oroscopo Sagittario 15 aprile: amore

In coppia: siete entrambi positivi, circola gioia di vivere, profondi sentimenti reciproci.

Soli: pronti a vivere nuove avventure d’amore e arriveranno. Gli incontri che avrete vi emozioneranno.

