Oroscopo del 16 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): volontà di ferro

Oroscopo Ariete umore

Il settore della comunicazione è in primo piano e dunque vi piacerà entrare in contatto con il mondo circostante, anche online. Marte e Giove in buon aspetto vi spingono a collaborare nel lavoro o a dare il via con una persona a un progetto.

Il transito vi rende coraggiosi, determinati, vi lancerete in nuovo imprese con una volontà di ferro. Volete riuscire e al contempo mostrare agli altri quanto valete e quanto siete forti. Sarete inoltre molto schietti, dunque se avete intenzione di dire qualcosa, fatelo con tatto.

Oroscopo di Ariete 16 aprile amore

In coppia: conversazioni all’insegna della leggerezza e del senso dell’umorismo e anche tanto romanticismo.

Soli: grande bisogno di tenerezza, di vivere bei momenti. Allora, che aspettate a dichiararvi?

Oroscopo di domani 16 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sfruttare le opportunità

Oroscopo venerdì Leone umore

Da un punto di vista emotivo oggi andate da un estremo all’altro ma con il trascorrere delle ore tornerà una piacevole sensazione di fiducia. Le relazioni sono positive e chi vi circonda tende a sostenere le vostre idee.

Sarete entusiasti, penserete in grande e pronti a sfruttare al meglio le opportunità, le proposte: tutto andrà per il verso giusto. Il buon aspetto tra Marte e Giove vi regala sicurezza per cui se volete proporre qualcosa è il momento giusto per farvi avanti.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: voglia di parlare di un progetto importante a due, pensare al vostro futuro.

Soli: dopo aver idealizzato una persona, oggi – ed è una buona notizia – tornerete con i piedi per terra.

Oroscopo 16 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ascoltati con grande attenzione

Oroscopo 16 aprile Sagittario: umore

Il buon aspetto Marte-Giove vi regala buonumore, ottimismo, possono esserci notevoli opportunità nella vita sociale e ciò che direte avrà un forte anzi, un notevole impatto. Tutti vi ascolteranno con grande attenzione, il vostro messaggio sarà recepito.

Se dovete concludere una negoziazione, dunque, è il momento giusto nonché se volete convincere qualcuno della vostra capacità di gestire un team o entrare in società. Al contempo, avrete ottimi argomenti per chiudere il becco a chi vi attacca, si pone come un avversario.

Oroscopo Sagittario 16 aprile: amore

In coppia: evitate di controllare tutto e ancor meno, ribattere ogni parola che dirà il partner. Potrebbe reagire…

Soli: negli affari di cuore, se avete preso una decisione riguardo a una persona, non tornate indietro.

