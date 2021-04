Oroscopo del 17 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una visione più leggera

Oroscopo Ariete umore

Guardare il lato divertente e ironico di una situazione può rappresentare un sollievo: vi sentirete meglio riguardo a qualcosa che potrebbe aver preso troppo tempo e attenzione. Ciò, sia chiaro, non significa che non prenderete sul serio ma di certo una visione più leggera sarà d’aiuto a essere meno ansiosi.

Più in generale, la congiunzione Luna-Marte in Gemelli può favorire una comunicazione chiara: siate dunque consapevoli delle parole che scegliete. Nel lavoro, una conversazione positiva vi regalerà buonumore ed entusiasmo.

Oroscopo di Ariete 17 aprile amore

In coppia: tante energie che avete difficoltà a gestire e diventare impazienti. Non rovinate la giornata.

Soli: non è la giornata ideale per incontrare l’amore. Soprattutto in serata sarete pile elettriche!

Oroscopo di domani 17 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ogni cosa a suo tempo

Oroscopo sabato Leone umore

Potreste essere impazienti, pensare quasi ossessionati che le situazioni siano rallentate. Ma è davvero così? Al riguardo potreste esservi impegnati ma vale sempre il detto “ogni cosa a suo tempo”: più premete l’acceleratore e meno concludete.

Rilassatevi, dunque, e concentratevi su quei progetti che siete in grado di portare avanti in questo momento. Sul fronte relazioni, occhio a ciò che dite e ascoltate: sono possibili malintesi, fraintendimenti. Seguite le intuizioni: sono il vostro asso nella manica, la guida migliore per non lasciarvi abbindolare.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: prendete qualsiasi parola del partner come una critica: evitate di scatenare discussioni.

Soli: per oggi, meglio non pensare a incontri o a conquiste. Sarebbero soltanto una perdita di tempo.

Oroscopo 17 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rilassatevi e distraetevi

Oroscopo 17 aprile Sagittario: umore

Ciò che pensate potrebbe essere molto diverso da ciò che dite a chi vi circonda. Potreste dare l’impressione che vi interessiate di una questione quando invece al riguardo provate intense emozioni. La cosa migliore sarebbe quella di condividerle in modo positivo e sincero: gli sapranno come muoversi.

Più in generale, trovate il modo per rilassarvi, distrarvi e divertirvi così poter sfruttare pienamente le nuove energie e l’entusiasmo che vi accompagnano in questa giornata.

Oroscopo Sagittario 17 aprile: amore

In coppia: molto impulsivi, tuttavia cercherete di non perdere il controllo. E fate bene, potreste avere pessime reazioni.

Soli: tutti gli sguardi saranno puntati su di voi. Affascinate a vostra insaputa e ne farete di conquiste!

