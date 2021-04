Oroscopo del 18 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): irritabili e un po’ permalosi

Oroscopo Ariete umore

Per il vostro segno è difficile capire quando è il momento di rallentare ma i pianeti, dopo una settimana impegnativa, oggi vi chiedono riposo e relax. La Luna in Cancro rende il vostro umore altalenante, sarete irritabili, un po’ permalosi ma dietro a questo c’è un immenso bisogno di tenerezza.

E’ vero che oggi reagirete a ogni minima cosa ma è altrettanto vero che le persone che vi conoscono bene, sanno che i vostri “temporali” finiscono nel giro di poco.

Oroscopo di Ariete 18 aprile amore

In coppia: l’intesa è sincera e i sentimenti sono reciproci. L’unico neo è che siete un po’ troppo impulsivi.

Soli: con i passaggi odierni, potete flirtare, lanciarvi nell’avventura ma senza aspettarvi niente di più.

Oroscopo di domani 18 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): allontanarvi dalla routine

Oroscopo domenica Leone umore

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: indica che avete il “permesso” di prendere le distanze dalle richieste di chi vi circonda e ricaricare le batterie. Cercate di fare qualcosa di diverso che vi allontani dalla routine.

Con il Sole e Mercurio in procinto di entrare in Toro, sarete presi dalle responsabilità dunque sfruttate al massimo ogni opportunità che si presenta. Vivere una nuova esperienza o apprendere qualcosa di nuovo vi permetterà di piantare un seme che darà dei frutti.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: tante attenzioni per il partner, oggi avete voglia di coccolarlo/a: è la missione odierna.

Soli: potreste esitare a scegliere tra due persone ma entrambe, probabilmente, sono quelle giuste. Guardate altrove.

Oroscopo 18 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): credere nelle vostre idee

Oroscopo 18 aprile Sagittario: umore

Potreste pensare, e preoccuparvi, che gli altri prendano ciò che dite nel modo sbagliato e avere dei dubbi del tutto irrazionali. In realtà non è così; le vostre argute osservazioni sono molto apprezzate. Le vostre intuizioni sono in grado di trasformare un’idea accettabile in un’idea fantastica oppure fare in modo che qualcosa apparentemente destinato al fallimento abbia successo.

Allora: credete fermamente nelle vostre convinzioni poiché le idee che condividete potrebbero migliorare la vostra posizione.

Oroscopo Sagittario 18 aprile: amore

In coppia: sentimenti reciproci, gioia di vivere, entusiasmo: la vostra felicità è da invidiare.

Soli: pur mantenendo stretta la vostra indipendenza, oggi stringerete nuove e belle conoscenze.

