Oroscopo del 19 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): abili nelle questioni di denaro

Oroscopo Ariete umore

La settimana prende il via con due cambiamenti astrale: Sole e Mercurio escono dal vostro segno ed entrano in Toro. Sarete concreti nelle questioni di denaro, abili e con un rinnovato senso di autostima. La vostra attenzione sarà concentrata su ciò che vi dà sicurezza e vi fa provare benessere.

Se in questo periodo dovrete fare un acquisto, prenderete tempo, comparerete i prezzi. Forse meno propensi a entrare in azione sull’impulso del momento ma sarà utile a essere perseveranti e a costruire se basi solide.

Oroscopo di Ariete 19 aprile amore

In coppia: all’ascolto del partner, c’è una bella sintonia ed esprimete i sentimenti con facilità.

Soli: se una persona vi attrae, non perderete tempo e vi farete avanti. In ogni caso, occhio a esagerare.

Oroscopo di domani 19 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sotto i riflettori

Oroscopo lunedì Leone umore

Con l’arrivo del Sole e Mercurio in Toro, nelle prossime 4 settimane potreste ritrovarvi sotto i riflettori, nella professione sarete al massimo della visibilità: la carriera sarà un priorità e dovete rimboccare le maniche, darvi da fare per migliorare e crescere. Potrebbero presentarsi nuove opportunità e alcune portare a risultati positivi, garantirvi la stabilità.

E visto che anche Venere è in Toro, questo cambiamento sarà ottimo! Più in generale, nel lavoro non dovrete avere timore di brillare o chiedere ciò che volete.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: il vostro desiderio è quello di movimentare piacevolmente la serata. E avrete capito a cosa ci riferiamo…

Soli: sex-appeal, simpatia e determinazione vi metteranno in grado di conquistare un cuore!

Oroscopo 19 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mettere ordine nel quotidiano

Oroscopo 19 aprile Sagittario: umore

Sole e Mercurio entrano in Toro, vi doteranno delle energie giuste per esaminare cosa funziona o meno nella vostra vita. Potreste avere intenzione di seguire una dieta sana, riprendere l’esercizio fisico, svolgere il lavoro in modo più organizzato e appianare eventuali conflitti o rivalità con i colleghi.

Le prossime quattro settimane rappresentano un momento eccellente per mettere ordine nella vostra vita in modo significativo e grazie alla presenza di Urano in Toro adotterete un approccio unico e innovativo riguardo al quotidiano.

Oroscopo Sagittario 19 aprile: amore

In coppia: moderate le parole: d’accordo che il partner è abituato alle vostre uscite ma potrebbe pensare che quando è troppo è troppo.

Soli: la voglia di conquistare c’è ma oggi sarete più inclini a stare insieme agli amici.

