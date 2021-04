Oroscopo del 2 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): controllare l’impazienza

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Sagittario è in dissonanza con Marte e potrebbe mettere in luce alcune questioni che hanno sollecitato frustrazione o risentimento. Le divergenze d’opinione oggi potrebbero causare dei diverbi per cui cercate di controllare l’impazienza, discutete senza alzare la voce ed esponendo chiaramente il vostro punto di vista.

Al contempo, con la dissonanza Mate-Nettuno, anche se non vi riguarda direttamente, è consigliabile tenere gli occhi e le orecchie aperte a ciò che vi dicono, alle chiacchiere e altri pettegolezzi. Potrebbero cercare di influenzarvi oppure mentirvi.

Oroscopo di Ariete 2 aprile amore

In coppia: è una giornata ricca di belle emozioni, tutto vi sembra piacevole e il partner è dolcissimo.

Soli: occasioni di nuovi incontri ci sono a patto che sappiate cogliere al volo inviti e segnali.

Oroscopo di domani 2 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il tempo libero è prezioso

Oroscopo venerdì Leone umore

Una persona, nei vostri confronti potrebbe essere indiscreta, un po’ ficcanaso per i vostri gusti e con la dissonanza Luna-Marte proverete risentimento, oggi troverete delle scuse per evitarla. E fate bene: il vostro tempo libero è molto prezioso e l’ultima cosa da fare è condividerlo con qualcuno che vi irrita.

Al contempo, fortunatamente, avrete la possibilità di entrare in contatto con amici sulla vostra lunghezza d’onda e scoprire che la loro compagnia è la boccata d’aria fresca che desiderate e meritate.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: fiducia reciproca che rafforza la relazione e vi permette di portare avanti i progetti.

Soli: si presenterà una bella opportunità sentimentale e non ve la lascerete scappare!

Oroscopo 2 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una decisione sbagliata

Oroscopo 2 aprile Sagittario: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte e l’aspetto scatena emozioni più forti del solito: può essere una vera sfida, oggi, mantenere il giusto distacco ed essere obbiettivi. Potreste vivere male disaccordi e divergenze con una persona e fareste bene a mollare la rabbia, la frustrazione.

Anche se è vero che potreste aver bisogno di sputare qualche rospone che avete ingoiato. Al contempo, Marte è in dissonanza con Nettuno: potreste prendere coscienza di aver preso una decisione sbagliata e ora essere pentiti.

Oroscopo Sagittario 2 aprile: amore

In coppia: la relazione funziona a meraviglia su tutti i livelli. Avete un solo desiderio: che duri per sempre!

Soli: regolerete qualche vecchio conto in sospeso che vi pesa e ciò vi permetterà di essere più disponibili per una futura storia.

