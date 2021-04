Oroscopo per tutti i segni del 20 aprile 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo del 20 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): esaminare le priorità

Oroscopo Ariete umore

Se ritenete che l’investimento di tempo ed energie in un progetto, sia un fatto positivo nei prossimi giorni prenderete una decisione. Con la Luna del Leone, potreste esaminare le vostre priorità e riflettere su come stanno andando le cose.

Se proverete entusiasmo, ne varrà sicuramente la pena. Al contempo nelle questioni di denaro sarete molto convincenti, farete delle proposte ragionevoli ed è difficile che vi esponiate a un rifiuto. Non è escluso che abbiate a che fare con interlocutori inflessibili ma sembra che comunque avrete la meglio.

Oroscopo di Ariete 20 aprile amore

In coppia: lo stato d’animo non è dei migliori e i rapporti con il partner potrebbero essere un po’ tesi.

Soli: probabile che oggi non avrete voglia di incontri né di nuove conquiste. Ed è meglio così.

Oroscopo di domani 20 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): no al pensiero negativo

Oroscopo martedì Leone umore

La Luna nel vostro segno può fa emergere emozioni riguardanti un obiettivo o un’ambizione personale. Potreste trovarvi in una fase in cui se le cose non stanno andando come speravate, avrete voglia di tirarvi indietro.

Tuttavia, se c’è stato un buon inizio e qualche piccolo progresso, potrebbe essere il caso di andare vanti e trasformare ciò a cui mirate in un successo. Questo transito vi aiuta a capire che l’unica cosa che vi impedisce di raggiungere ciò che volete è il vostro stesso pensiero negativo.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: la luna nel vostro segno forma degli aspetti negativi per cui oggi siete irascibili, impazienti e nervosi. Calma…

Soli: di malumore, permalosi: per oggi la cosa migliore è evitare incontri e annullare gli appuntamenti.

Oroscopo 20 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mettere ordine nel quotidiano

Oroscopo 19 aprile Sagittario: umore

Sole e Mercurio entrano in Toro, vi doteranno delle energie giuste per esaminare cosa funziona o meno nella vostra vita. Potreste avere intenzione di seguire una dieta sana, riprendere l’esercizio fisico, svolgere il lavoro in modo più organizzato e appianare eventuali conflitti o rivalità con i colleghi.

Le prossime quattro settimane rappresentano un momento eccellente per mettere ordine nella vostra vita in modo significativo e grazie alla presenza di Urano in Toro adotterete un approccio unico e innovativo riguardo al quotidiano.

Oroscopo Sagittario 19 aprile: amore

In coppia: moderate le parole: d’accordo che il partner è abituato alle vostre uscite ma potrebbe pensare che quando è troppo è troppo.

Soli: la voglia di conquistare c’è ma oggi sarete più inclini a stare insieme agli amici.

