Oroscopo del 22 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): voglia di ripartire da zero

Oroscopo Ariete umore

Potreste avvertire la necessità di mollare alcune cose che stanno ingombrando la vostra vita e in effetti sarà liberatorio. Avrete voglia di ripartire da zero, affrontare le situazioni in modo diverso, apportare modifiche e miglioramenti. Se i vecchi metodi non sono soddisfacenti è arrivato il momento di dare una scossa. Non stiamo parlando di una rivoluzione.

Potrebbe riguardare un cambiamento di gusti in fatto di cibo, abbigliamento, oggetti per la casa, mobili o voler guadagnare di più. Pensare fuori dagli schemi potrebbe rappresentare una ventata di freschezza.

Oroscopo di Ariete 22 aprile amore

In coppia: tutto procede bene, per alcuni potrebbe esserci un progetto originale anzi, persino un po’ folle.

Soli: voglia di uscire, frequentare e non è escluso un colpo di fulmine! Non partite in quarta.

Oroscopo di domani 22 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un punto di svolta

Oroscopo giovedì Leone umore

Che si tratti di una coincidenza o dello zampino del destino – entrambi positivi – è una giornata che rappresenterà un punto di svolta: un nuovo lavoro, un contratto, una promozione o un’’idea imprenditoriale. Il desiderio di esplorare una nuova opportunità sembra proprio la scelta giusta.

Con il Sole in Toro, è inoltre un ottimo momento per aggiornare il CV e organizzare colloqui di lavoro o avere conversazioni con persone che contano. Il boss, un superiore o la clientela potrebbero stimarvi, apprezzarvi.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: voglia di rinnovamento e con il partner parlerete di dare un nuovo slancio alla relazione.

Soli: il desiderio è quello di trovarvi al centro della scena e utilizzare a tutto spiano il potere di seduzione.

Oroscopo 22 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una direzione positiva

Oroscopo 22 aprile Sagittario: umore

Nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti importanti ed è fondamentale cogliere le opportunità che vi aiutano ad affinare il mestiere, la professione che svolgete. Se avete voglia di sperimentare nuove attività è il momento di organizzarvi. Potreste creare un sito web, proporre dei video, imparare a fare dei podcast o trovare altri modi per comunicare.

Vi divertirete ma, al contempo, potreste guadagnare soldi extra. La congiunzione Venere-Urano indica notizie inattese o avvenimenti nel lavoro che saranno d’aiuto a imboccare una nuova direzione positiva.

Oroscopo Sagittario 22 aprile: amore

In coppia: momenti di grande intimità, romantici e pieni di passione. Una serata indimenticabile.

Soli: una persona potrebbe lanciarvi segnali di evidente interesse. E voi… corrisponderete!

