Oroscopo del 23 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): tensioni con i familiari

Oroscopo Ariete umore

Marte, vostro pianeta governatore, entra in Cancro e fino all’11 giugno sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che dedicherete la maggior parte delle energie. Al contempo, potrebbero esserci delle tensioni con le persone care, potreste essere in freddo con un familiare ma solo perché sarete un po’ permalosi, vi arrabbierete in un nanosecondo e, diciamolo, non sarà facile starvi accanto.

Cercate invece di trasformare le energie in modo costruttivo. Potreste ad esempio, apportare dei cambiamenti nell’abitazione così da creare un’atmosfera più accogliente.

Oroscopo di Ariete 23 aprile amore

In coppia: farete di tutto affinché il partner vi rassicuri sui suoi sentimenti. E reagirà nel modo da voi desiderato.

Soli: vorreste che un flirt prendesse una piega più importante. Pazienza e ci saranno dei cambiamenti.

Oroscopo di domani 23 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): poco motivati

Oroscopo venerdì Leone umore

Marte in Cancro fino all’11 giugno sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito indica che per voi è il momento giusto per affrontare i problemi interiori che potrebbero impedirvi di progredire, probabilmente minano la sicurezza in voi stessi.

In Cancro, il pianeta rosso a voi non parla d’azione e infatti potreste avere difficoltà a concludere ciò che intraprendete poiché sarete poco motivati oppure non avrete tante energie, vi sentirete stanchi. Cercate di dare la priorità al rinnovamento fisico ed emotivo.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: momenti di complicità, il partner potrebbe farvi una sorpresa, qualcosa che desiderate.

Soli: una persona che vi intriga ormai fa parte della vostra vita o lo sarà comunque presto.

Oroscopo 23 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un nuovo accordo

Oroscopo 23 aprile Sagittario: umore

Marte in Cancro fino all’11 giugno sosterà nel vostro settore del denaro. E’ un periodo in cui potreste rinegoziare un prestito oppure cercherete un nuovo accordo per quanto riguarda lo stipendio o il compenso lavorativo. Se avete messo in vendita qualcosa, dovrete concludere velocemente e accettare di negoziare anche se dovesse trattarsi di abbassare un po’ il prezzo.

Al momento il pianeta rosso è in armonia con il Sole in Toro: avete le energie giuste per raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Oroscopo Sagittario 23 aprile: amore

In coppia: grande e reciproca comprensione, romanticismo: con il partner vivrete splendidi momenti.

Soli: attrazione dirompente, forse un colpo di fulmine! E accanto anche una buona dose di romanticismo.

