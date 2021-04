Oroscopo del 24 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dominare le emozioni

Oroscopo Ariete umore

E’ un sabato un po’ complicato ma che al contempo vi permette di verificare quanto siano realistici i vostri obbiettivi. La dissonanza tra la Luna in Bilancia e Marte in Cancro, vi rende molto sensibili, permalosi e dovete fare attenzione – lavoro o vita personale – che i battibecchi non sfocino in litigate. Cercate di dominare le emozioni e vedere le cose in modo razionale.

La notizia positiva del giorno: la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potrebbe far arrivare delle notizie riguardanti un contratto o delle entrate di denaro che stavate aspettando.

Oroscopo di Ariete 24 aprile amore

In coppia: siete un po’ insoddisfatti, vi inalberate per un nulla. Calma, la pazienza del partner non è infinita.

Soli: è un fine settimana in cui negli affari di cuore vi porrete parecchie domande. Siete molto emotivi.

Oroscopo di domani 24 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non dovete rimandare

Oroscopo sabato Leone umore

Con i passaggi odierni abbondano le tensioni, potreste dover affrontare delle critiche: Siete infatti più che mai ambiziosi e quando si tratta di programmi per il futuro pensare fuori dagli schemi. Se è da tempo che riflettete su alcune idee originali non è escluso che amici o familiari potrebbero non condividere il vostro entusiasmo.

Ascoltate pure ciò che vi dice chi per voi conta ma non abbiate timore di andare per la vostra strada e mostrare la vostra genialità. Non è il momento di rimandare.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: l’atmosfera non è distesa, siete un po’ demotivati. Il partner farà di tutto per vedervi sorridere ma non è detto ci riuscirà.

Soli: non una giornata d’incontri ma perché siete voi a non aver voglia di affascinare e conquistare.

Oroscopo 23 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il supporto degli amici

Oroscopo 24 aprile Sagittario: umore

Gli aspetti astrali potrebbero scatenare un po’ di scoraggiamento, sarete critici nei confronti di voi stessi ma evitate che lo stato d’animo malinconico e pesantuccio distorca la prospettiva del vostro progresso. Utilizzate questa energia per svolgere al meglio il vostro lavoro, concentrare l’attenzione sui compiti da svolgere, anziché impantanarvi nei dettagli di poco conto.

La Luna In Bilancia odierna rappresenta un invito a chiamare o incontrare gli amici per avere il loro supporto. Ed è possibile, inoltre, che stringerete nuove relazioni.

Oroscopo Sagittario 24 aprile: amore

In coppia: dei malintesi potrebbero scatenare delle discussioni. Lasciate perdere e sorriderete!

Soli: Venere oggi non protegge i vostri affari di cuore. Rimandate gli incontri a un altro giorno.

