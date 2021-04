Oroscopo del 25 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): attenzioni alle persone care

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni: potreste aver voglia di trascorrere una domenica rilassante e trovarvi in difficoltà perché qualcuno vi chiede una mano. Se da parte di una persona è un’abitudine, mettete pure dei limiti ma in caso contrario tenete presente che più attenzioni a chi vi circonda saranno ripagate con gli interessi.

Se vi prenderete cura delle persone care loro faranno altrettanto: è il dare-avere presente nelle relazioni. Si riceve quel che si dà.

Oroscopo di Ariete 25 aprile amore

In coppia: siete permalosi e impazienti: rischiate di fare battute fuori posto. Datevi una regolata.

Soli: flirt o avventura, non scatenate tensioni, non rovinate tutto per la vostra impulsività.

Oroscopo di domani 25 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni di lavoro stimolanti

Oroscopo domenica Leone umore

Per il vostro segno, c’è ancora qualche nodo da sciogliere: per quanto abbiate intenzione di progredire, far imboccare alla vostra vita un nuova direzione, qualcuno potrebbe bloccarvi: preferirebbe che le cose rimangano come sono. Con Venere e Mercurio in dissonanza con Saturno è tempo di considerare se dovete qualcosa a questa persona.

A tenervi in sospeso potrebbe essere un senso di lealtà fuori luogo. La nota positiva: conversazioni sul lavoro possono essere stimolanti e siete in eccellente posizione per negoziare un accordo.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: se ci sono delle divergenze, oggi potrebbero esplodere. Cercate di essere più dolci.

Soli: vorreste incontrare l’amore ma oggi, non avete le idee chiare e non sapete cosa volete.

Oroscopo 25 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il in disaccordo con un collega

Oroscopo 25 aprile Sagittario: umore

La dissonanza Mercurio-Saturno potrebbe scatenare tensioni interiori sul fronte lavoro e della comunicazione. Potreste essere spinti ad affrontare conversazioni difficili. Se avete problemi ad andare d’accordo con un collega o il boss, è possibile che l’aspetto renda complicato concordare la strada seguire.

Poiché questo aspetto durerà ancora qualche giorno, fate un respiro profondo e tenete duro! Presto troverete un modo per superare la situazione. Fino ad allora, per mantenere la pace è probabile siate costretti a scendere a un compromesso.

Oroscopo Sagittario 25 aprile: amore

In coppia: il dialogo non è al top, avete la sensazione di non essere compresi dal partner.

Soli: non avete molta voglia di comunicare né di uscire. Volete solo stare in santa pace.

