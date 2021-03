Oroscopo per tutti i segni del 30 marzo 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 30 marzo per tutti i segni

Oroscopo del 30 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare il primo passo

Oroscopo Ariete umore

Entusiasmo e determinazione saranno d’aiuto a superare la tentazione di rimandare qualcosa. Se avete dei dubbi su come procedere con un progetto l’attuale geometria stellare vi farà superare la mancanza di fiducia e sicurezza in voi stessi.

Il buon aspetto tra Venere e Saturno vi spingerà a fare il primo passo – e per questo potreste essere anche agitati per questo – ma facendolo sarete per primi voi sorpresi dei bei risultati. Siete dotati di un particolare magnetismo, chi vi circonda, oggi tende ad apprezzarvi più del solito.

Oroscopo di Ariete 30 marzo amore

In coppia: se volete davvero attirare l’attenzione del partner, agite con dolcezza, mantenete aperto il dialogo.

Soli: un incontro sorprendente e potrebbe avvenire sul posto di lavoro o durante un’attività che praticate occasionalmente.

Oroscopo di domani 30 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): risolvere un problema

Oroscopo lunedì Leone umore

Le vibrazioni planetarie sono positive, per cui non permettete che un fastidioso problema rovini quella che potrebbe essere una bella giornata. Tuttavia a meno che non vi impegnerete per fare del vostro meglio e risolverlo oppure lasciarlo alle spalle, con la Luna in Scorpione odierna, potrebbe ronzare nella vostra mente, privarvi di energia e concentrazione per dedicarvi ad altro.

Se al riguardo avete bisogno di una mano, è probabile che ci sarà chi sarà pronto a essere presente e supportarvi.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: la relazione è più solida che mai: se c’è stata qualche tempesta ha rafforzato il vostro amore.

Soli: per rimettere in sesto il morale, oggi potete contare sul sostegno e l’affetto degli amici.

Oroscopo 30 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): conversazioni costruttive

Oroscopo 30 marzo Sagittario: umore

Probabilmente oggi ne avrete abbastanza delle richieste di chi vi circonda. Per oggi, con la Luna in Scorpione che sosta alle spalle del vostro segno, dovete concentrarvi su voi stessi, su attività che aiutano a ripristinare l’equilibrio interiore. E pazienza se per svolgere impegni e compiti impiegherete più tempo. Anche perché mettendovi sotto pressione, il risultato sarebbe una confusione.

Non è escluso che avrete conversazione costruttive e forse da cui apprenderete qualcosa oppure potreste ottenere un vantaggio rispetto a una questione finanziaria o di lavoro.

Oroscopo Sagittario 30 marzo: amore

In coppia: insieme al partner fate progetti per il futuro ed è qualcosa che rassicura entrambi.

Soli: sicuri di voi stessi, del fascino, oggi vi lancerete nella conquista dell’anima gemella!

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: tatto e diplomazia

GEMELLI: affrontare una questione

CANCRO: determinati a progredire

VERGINE: confidarvi con un amico

BILANCIA: la firma di un accordo

SCORPIONE: circola nervosismo

CAPRICORNO: concretizzare nuove idee

ACQUARIO: chiedere ciò che meritate

PESCI: cambiare il modo di comunicare