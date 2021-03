Oroscopo per tutti i segni del 31 marzo 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 31 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 31 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mostrare le debolezze

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Scorpione in buon aspetto con Nettuno al vostro segno dice che c’è nulla di male nell’ammettere che avete bisogno di parlare o qualcosa che vorreste condividere. Anche se ciò rende gli altri consapevoli di certe vostre debolezze e fragilità non dovete bloccarvi poiché ciò potrebbe rendervi ancor più cari alle persone.

State pur certi che parlare porterà sollievo. Potreste inoltre condividere con successo le vostre competenze oppure un impegno insieme a un team vi aiuterà a raggiungere gli obbiettivi in modo più efficiente.

Oroscopo di Ariete 31 marzo amore

In coppia: più emotivi, dal partner vi aspettate tenerezza e dolcezza. Sarete accontentati.

Soli: evitate di pensare al passato. Voltate pagina poiché vi aspettano nuovi incontri.

Oroscopo di domani 31 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): pronti a dimostrare affetto

Oroscopo mercoledì Leone umore

Oroscopo mercoledì Leone amore

Oroscopo 31 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): arrivano complimenti

Oroscopo 31 marzo Sagittario: umore

Con il buon aspetto tra la Luna e Nettuno cercherete la sicurezza nei compiti, nelle responsabilità così da rimanere con i piedi per terra. Al contempo, potreste essere attratti anche da attività che nutrono la vita interiore: praticare yoga o, ad esempio, tecniche di rilassamento.

L’aspetto infine rende più facile del solito metabolizzare una vecchia storia familiare che rischia di riemergere. L’armonia Venere-Saturno, inoltre, è una carezza all’ego: è probabile che otteniate la riuscita in qualcosa e ne sarete orgogliosi, arriveranno dei complimenti.

Oroscopo Sagittario 31 marzo: amore

in coppia: i sentimenti tra voi e il partner sono profondi, basati su una grande e armoniosa intesa, vi piacciono le stesse cose.

Soli: avete bisogno e desiderio di maggiore stabilità. E praticamente molto dipende da voi.

