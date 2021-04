Oroscopo del 4 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): più curiosi e loquaci

Oroscopo Ariete umore

Mercurio entra nel vostro segno, sosterà fino al 19 aprile: spostamenti e incontri andranno alla grande, sarete più curiosi, loquaci e mentalmente dinamici. Al contempo, la Luna in Capricorno è congiunta a Plutone e il desiderio di cambiare il vostro percorso professionale è forte ma è importante fare una pausa e assicurarvi che sia quello giusto per voi.

Potreste sentirvi sfidati dal boss o da un superiore ma non permettete che vi costringano a rinunciare a una buona posizione. Evitate di agire in modo avventato.

Oroscopo di Ariete 4 aprile amore

In coppia: relazione sul bello/stabile, voglia di rinnovare il quotidiano. Lo farete e darete nuovo slancio alla vita a due.

Soli: giornata propizia agli incontri, soprattutto online. Se fino a oggi non avete provato è il momento di lanciarvi.

Oroscopo di domani 4 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): otterrete una riuscita

Oroscopo domenica Leone umore

Con Mercurio in Ariete, nelle prossime settimane sarete molto positivi, avrete bisogno di qualcosa di diverso e farete in modo che spostamenti e vita sociale siano piacevolmente movimentati. Potreste anche entrare in una nuova cerchia di amicizie che condivide i vostri stessi interessi.

Ma non solo, con questo transito potreste superare un esame o ottenere una riuscita di cui essere orgogliosi. Avrete inoltre la spinta a superarvi, a fare di più, Se, infine, di recente un’amicizia si è bloccata, presto riprenderete i contatti.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: voglia di stare per conto vostro, bisogno di aria… Attenzione a come vi esprimete, il partner potrebbe non prenderla bene.

Soli: indipendenti ed è un atteggiamento che a qualcuno potrebbe piacere. Nel gioco del gatto e topo siete maestri/e.

Oroscopo 4 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bravi ad appianare le tensioni

Oroscopo 4 aprile Sagittario: umore

Mercurio in Ariete, fino al 19 aprile, per il vostro segno è un eccellente transito: vi consente di esprimervi con maggiore sicurezza, farete passare il vostro messaggio, se nelle conversazioni nascono delle tensioni riuscirete ad appianarle. Chi vi circonda sarà più gentile del solito nei vostri confronti e anche voi, sarete pronti a lusingare le persone, a fare dei complimenti, soprattutto se avete intenzione di chiedere qualcosa.

E in effetti è un’ottima strategia. Per quanto riguarda questa domenica, con la Luna in Capricorno è probabile che sul fronte denaro siate spinti a pensare di dover assumere un atteggiamento più responsabile.

Oroscopo Sagittario 3 aprile: amore

In coppia: domenica piacevole, terrete conto delle osservazioni del partner e ve ne sarà riconoscente.

Soli: oggi non siete particolarmente lucidi: occhio a scambiare i sogni per realtà, anche negli incontri virtuali.

