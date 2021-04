Oroscopo del 5 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fascino al top

Oroscopo Ariete umore

E’ una splendida giornata per contattare gli amici, provare e sollecitare entusiasmo. Il fascino è top e comunicate in modo schietto, diretto e sincero. Le persone sono attratte dal vostro stile unico e voi siete sia assertivi che affascinanti.

Il Sole e Venere congiunti nel vostro segno, in armonia con Marte indicano che per tutta la settimana un progetto solleciterà il vostro entusiasmo, sarete pronti a fare di tutto per realizzarlo oppure prenderete una decisione che sulla vostra vita avrà un impatto positivo.

Oroscopo di Ariete 5 aprile amore

In coppia: è intesa a tutto tondo, tra le braccia del partner vi sentite appagati e completi. Ed è reciproco.

Soli: il vostro status oggi vi soddisfa, avete piacere a trascorrere il tempo con gli amici, seppure soltanto online.

Oroscopo di domani 5 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): in buona compagnia

Oroscopo lunedì Leone umore

Provate l’esigenza di trovarvi in buona compagnia e vivere esperienze interessanti e avrete la possibilità di agire con persone speciali, stimolanti, anche online, con cui sarete in sintonia. Rilassatevi, dunque e godetevi questa giornata con gli amici.

Esprimere le vostre emozioni in modo diretto ed è un approccio che funziona a vostro vantaggio. E’ una settimana in cui avrete la piacevole certezza di essere apprezzati, rispettati e persino ammirati. E’ probabile vi troverete in una fase di progresso in cui molte porte finalmente si apriranno.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: potrebbero esserci delle questioni da chiarire ed è soltanto con un atteggiamento tranquilli che avrete le risposte.

Soli: un persona incontrata di recente potrebbe deludervi, avere un atteggiamento poco educato. Ma ripagherete con la stessa moneta.

Oroscopo 5 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): belle soddisfazioni

Oroscopo 5 aprile Sagittario: umore

Il programma per il tempo libero può essere ricco e avrete solo l’imbarazzo della scelta. Se vi piacciono gli eventi culturali online, avrete di che essere soddisfatti e se un hobby vi appassiona oggi ne trarrete più piacere del solito. Per tutta la settimana, inoltre, il ritmo sarà accelerato e avrete belle soddisfazioni.

Non è escluso che sul piano personale potrebbe esserci un piccolo ostacolo – un rifiuto o una situazione conflittuale – ma siete i più forti e riuscirete a trovare un accordo o a ristabilire l’armonia.

Oroscopo Sagittario 5 aprile: amore

In coppia: comunicazione al top, se ci sono stati conflitti troverete un punto d’intesa e risolverete tutto.

Soli: da un incontro nascerà un’attrazione piena di passione. Se volete che si trasformi in una storia seria, siate meno indipendenti.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: voglia di riflettere

GEMELLI: amicizia & collaborazione

CANCRO: determinazione al top

VERGINE: fate ciò che potete

BILANCIA: in cerca di leggerezza

SCORPIONE: valutare i pro e i contro

CAPRICORNO: nuove amicizie

ACQUARIO: molto convincenti

PESCI: parlare sinceramente