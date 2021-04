Oroscopo del 6 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): aprirete nuove porte

Oroscopo Ariete umore

La tendenza odierna è quella di concentrarvi su sogni e speranze che vi stanno a cuore. Progetti, studi, l’apprendimento di un argomento possono essere stimolanti. Chi vi circonda è particolarmente attratto da voi, dalla vostra rassicurante energia: avete un effetto calmante, sapete come confortare e dire le parole giuste per tirare su il morale, prendervi cura di qualcuno.

E grazie al vostro atteggiamento, alcune relazioni vi permetteranno di aprire nuove porte. Oggi, inoltre, presterete particolare attenzione alla dieta, all’alimentazione e a uno stile di vita sano.

Oroscopo di Ariete 6 aprile amore

In coppia: coccolate il partner, lo/a circondate d’attenzione e vi ripagherà con tutto il suo amore.

Soli: le amicizie sono presenti ma potreste sentirvi un po’ frustrati dalla mancanza di una storia.

Oroscopo di domani 6 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): difendere le vostre idee

Oroscopo martedì Leone umore

Con la Luna in Acquario, pur essendo inclini a difendere le vostre idee, il vostro punto di vista, le conversazioni vi permetteranno di capire meglio anche alcuni aspetti vi voi stessi. Vi esprimete in piena libertà e ciò sollecita la simpatia di chi vi circonda e adottando gentilezza e senso dell’umorismo potrete convincere chiunque.

Non è escluso che qualche Leone abbia difficoltà ad averla vinta. In questo caso reagite con calma e cercate di aggirare l’ostacolo. Alcune disfatte non lo sono davvero, le opportunità spesso si ripresentano in una forma migliore.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: con il partner c’è nervosismo, siete un po’ intolleranti. Cercate di mantenere l’equilibrio.

soli: una persona sembra prendere sul serio il rapporto che ha con voi. Decidete dunque se volete fare lo stesso.

Oroscopo 6 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): grande dinamismo

Oroscopo 6 aprile Sagittario: umore

Avete splendide energie e le trasmettete a chi vi circonda per cui le relazioni oggi armoniose, potreste anche annodare nuovi e utili contatti. E’ possibile che siate impazienti, scalpiterete ma ciò è un buon segno: indica che vi sentite pronti a raggiungere i vostri obbiettivi.

Inseguire ciò che vi rende felici e dedicare particolare attenzione a un progetto vi fa sentire appagati. Affronterete inoltre con grande dinamismo le responsabilità anzi, saprete prevenirle. Quando mentalmente siete sereni, tutto va bene anche nel quotidiano.

Oroscopo Sagittario 6 aprile: amore

In coppia: cercate di cambiare qualche abitudine, introducete qualcosa di originale (anche nell’eros).

Soli: è una giornata ricca di possibilità affettive. Potrebbe esserci un colpo di fulmine, l’inizio di una bella storia.

