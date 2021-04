Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 7 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): guardare al futuro

Oroscopo Ariete umore

Gli aspetti planetari odierni vi spingono a guardare al futuro, infondono speranza riguardo gli obbiettivi che desiderate raggiungere. Le conversazioni accresceranno la sicurezza in voi stessi, potrebbero arrivare delle notizie importanti che cambieranno la direzione lavorativa o stimoleranno le vostre ambizioni.

In generale, vi sentite pronti ad affrontare nuove sfide, potreste entusiasmarvi per una nuova attività. Tutto ciò che siete sul punto di intraprendere rappresenta il motore della vostra futura riuscita. Mercurio nel vostro segno, infine, segnala che il potere di convincere è al top.

Oroscopo di Ariete 7 aprile amore

In coppia: innamorati come il primo giorno! La vostra gioia di vivere è contagiosa, la trasmettete al partner.

Soli: deciderete di mostrare apertamente ciò che provate nei confronti di una persona. E sarete ricambiati.

Oroscopo di domani 7 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): simpatia e fascino

Oroscopo mercoledì Leone umore

Simpatia, fascino, carisma vi mettono in grado di stringere nuove amicizie ma al contempo alcuni aspetti vi rendono un po’ confusi e vi sarà difficile prendere decisioni importanti. Tenete presente che per quanto riguarda una questione in particolare, troppa esitazione potrebbe impedirvi di affrontarla direttamente.

Potrebbe invece essere il caso di farlo se volete ottenere dei progressi. Su un altro piano: un’idea creativa potrebbe diventare concreta e innescare un cambiamento nel mondo professionale o nelle finanze, vi darà la possibilità di “crescere”.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: leggerezza, ottimismo e felicità. L’atmosfera è meravigliosa, da gustare attimo dopo attimo.

Soli: sex appeal al top, avete l’effetto calamita. Niente e nessuno oggi è in grado di resistervi.

Oroscopo 7 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vi sentite valorizzati

Oroscopo 7 aprile Sagittario: umore

La congiunzione Luna-Giove in Acquario, vi rende ottimisti, indica che probabilmente desiderate sondare, vita personale o lavorativa, nuove opportunità o sfide, avrete intenzione di uscire dalla zona di comfort. Più in generale vi sentirete valorizzati. Al contempo la dissonanza tra Marte e Nettuno, potrebbe mettervi di fronte a una scelta sbagliata compiuta nel recente passato.

Cercate tuttavia di non paragonare le vostre azioni con quelle di chi vi circonda, è il metodo migliore per sentirvi in colpa o provare insoddisfazione. Stabilite un obbiettivo e mantenete rotta.

Oroscopo Sagittario 7 aprile: amore

In coppia: giornata da sogno, con il partner la sintonia è totale. E avete la bella sensazione che raggiungerete i vostri obbiettivi.

Soli: ottimo mercoledì per incontrare la persona giusta per voi e vivere splendide emozioni inedite.

