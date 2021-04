Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 8 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dietro le quinte

Oroscopo Ariete umore

La Luna In Pesci sosta alle spalle del vostro segno: provate il bisogno di rimanere dietro le quinte, prendere una pausa dalle situazioni impegnative. Il desiderio è quello di vivere in un mondo tutto vostro, in cui tutto procede secondo i vostri desideri.

Ma la realtà, in fondo, per il vostro segno non è poi così male visto che ricevete belle vibrazioni planetarie. Tenete presente che con il Sole e Venere congiunti nel vostro segno, presto andrete a tutta birra. E i nuovi contatti potrebbero presentare nuove opportunità.

Oroscopo di Ariete 8 aprile amore

In coppia: forte bisogno di esprimere emozioni e sentimenti. Toccherete il cuore del partner.

Soli: particolarmente attraenti, conquistate. Occhio a commettere imprudenze (cosa che fate spesso).

Oroscopo di domani 8 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il bicchiere mezzo vuoto

Oroscopo giovedì Leone umore

Se qualcosa vi preoccupa o infastidisce, parlatene e vi sentirete meglio. Una persona di cui vi fidate sarò in grado di dare una mano. Avete tante cose da fare e non dovete permettere che alcune questioni vi blocchino.

Nonostante sia un periodo in cui avete belle energie e siete ottimisti, oggi potreste fissarvi su ciò che non va ignorando quelle situazioni che procedono bene. Non è escluso che stiate cercando la soluzione a un problema e non la troviate.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: sfruttate questa bella giornata e con il partner godete delle dolcezze dell’amore.

Soli: i pianeti vi esortano a lanciarvi nella conquista: grande possibilità di incontrare l’amore.

Oroscopo 8 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): prendere il controllo

Oroscopo 8 aprile Sagittario: umore

E’ una di quelle giornate in cui sarebbe utile seguire le direttive o le indicazioni ma a voi sembrerà uno sforzo enorme, troppo complicato, oppure non siete sicuri di voi stessi e decidere che sia un’altra persona a farlo per voi.

Potrebbe essere un errore: con alcuni aspetti astrali nebulosi dovete prendere il controllo delle situazioni e non sperare per il meglio. Qualunque cosa dobbiate realizzare, preparatela nel dettaglio. E’ il momento di agire: lasciate alle spalle le apprensioni e le eventuali paure.

Oroscopo Sagittario 8 aprile: amore

In coppia: con il partner la complicità è totale: vi capite al volo senza aver bisogno di parlare.

Soli: il cielo astrale vi permette di vivere una passione intensa. Oggi non vi fermerà niente e nessuno.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: una telefonata inattesa

GEMELLI: non rimandare a domani

CANCRO: sognare a occhi aperti

VERGINE: stabilire dei limiti

BILANCIA: i vostri consigli sono preziosi

SCORPIONE: dubitate dei complimenti

CAPRICORNO: conversazioni sincere

ACQUARIO: andare oltre l’orgoglio

PESCI: uscire dai soliti schemi