Oroscopo del 9 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): avete bisogno di riposo

Oroscopo Ariete umore

Pur avendo le migliori intenzioni, mettervi sotto pressione non sarà d’aiuto. I pianeti indicano che le cose potrebbero non andare nel verso da voi sperato e, forse, anche a causa di alcuni imprevisti. La dissonanza Marte-Nettuno fa pensare inoltre che non vi sentiate dinamici come sempre: mollare la presa sarà più utile.

Il corpo non è una macchina, ha bisogno di riposo, di rigenerare le energie: se dunque avete a disposizione un po’ di tempo, sfruttatelo facendo un sonnellino.

Oroscopo di Ariete 9 aprile amore

In coppia: la relazione è forte, appassionata. Mostrerete al partner quanto l’amate e quanto può contare su di voi.

Soli: un vento di passione vi travolgerà e vi sentirete pronti a dichiarare il vostro amore!

Oroscopo di domani 9 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): piccoli progressi

Oroscopo venerdì Leone umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno, la cosa migliore è rallentare il ritmo così da evitare di esaurire le energie. Oggi e domani, concentratevi su ciò che è fattibile, anche se ciò dovesse significare fare piccoli progressi anziché ottenere una grande vittoria.

Con il transito odierno prima di firmare e impegnarvi in qualsiasi cosa coinvolga il denaro – prestiti compresi – rileggete attentamente, anche ciò che è scritto in caratteri minuscoli. Tenete presente che è nel vostro interesse mettere dei limiti alle spese.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: meno silenziosi e più disposti al dialogo. Sicuramente meno testardi e pronti ad ascoltare il partner.

Soli: pronti a rivedere qualche atteggiamento, più disponibili. Sicuramente sarà di grande aiuto.

Oroscopo 9 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): riprendere fiato

Oroscopo 9 aprile Sagittario: umore

La vostra mente è un vulcano di idee e progetti ma per ora, con la dissonanza Marte-Nettuno potreste non avere l’energia per dare il via e concretizzare. Potreste preferire rallentare il ritmo, pensare di meno e dedicarvi a un hobby creativo o ritagliare del tempo per rilassarvi completamente e guardare il mondo stando dietro le quinte.

Concedetevi qualche coccola, prendete cura di voi stessi ed entrate in contatto con i vostri sinceri bisogni. Per oggi, dovete riprendere fiato.

Oroscopo Sagittario 9 aprile: amore

In coppia: siete pregati di non prendere i commenti del partner per disamore: è esattamente il contrario.

Soli: la tendenza odierna è quella di dubitare delle persone ma prima di tutto di voi stessi. Senza fiducia come può iniziare una storia?

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: parlare chiaramente

GEMELLI: l’atmosfera è confusa

CANCRO: desiderio di una fuga

VERGINE: fare di testa vostra

BILANCIA: fidatevi delle sensazioni

SCORPIONE: evitate scelte importanti

CAPRICORNO: risparmiare le energie

ACQUARIO: gli sforzi non saranno vani

PESCI: prendere tempo