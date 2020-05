Oroscopo Pesci 1 giugno 2020. Caterina Galloni: impegnatissimi

Oroscopo del 1 giugno 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): impegnatissimi.

E’ una settimana in cui avrete trilioni di impegni e tutti vi sembreranno urgenti. Cercate di non stressare chi vi circonda, persone care comprese.

Non vedranno le cose come voi. Potreste entrare in rotta di collisione e litigare. Ma penserete comunque di essere dalla parte della ragione.

Amore: in coppia, silenzi pesanti. Soli: siate voi stessi. Non fingete di essere diversi da ciò che siete!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com