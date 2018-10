Oroscopo Pesci domani 1 novembre 2018. Caterina Galloni: costretti a sistemare...

Oroscopo del 1 novembre 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci: costretti a sistemare…

Venere retrogrado in Bilancia, ritorna in uno dei due vostri settori delle finanze: fino al 16 novembre è probabile siate costretti a sistemare qualcosa rispetto al denaro, onorare qualche debito ma tuttavia avere la possibilità di trattare. Non è escluso che il pianeta scateni qualche tormento negli affari di cuore…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com I Pesci nel 2018.

Nel 2017 vi siete scontrati con delle delusioni che hanno lasciato un gusto amaro ma quest’anno entrate in nuovo ciclo di realizzazione, siete pronti ad ampliare gli orizzonti, applicare le lezioni tratte dalle esperienze recenti, raccogliere le sfide e realizzare le ambizioni! Il lavoro è al centro della scena, farete di tutto, non lesinerete l’impegno per concretizzare ideali e progetti e, all’occorrenza, anche correre qualche rischio. Buone opportunità anche per chi è in cerca di un impiego. Denaro: dite pure addio alla sindrome mani bucate. Nel 2018 sarete più oculati e gestirete al meglio il budget, non prenderete decisioni avventate. Amore: è col partner, che nei momenti più impegnativi dell’anno ritroverete serenità, dolcezza e tranquillità; se siete in crisi, potreste proporre la classica pausa di riflessione ma, in realtà, dare il via a una separazione che vi sembrerà una liberazione. Soli: l’amore brilla, ci sono parecchi incontri entusiasmanti ma attenzione a scegliere il partner giusto per non ricadere negli errori di sempre. Forma psicofisica: è eccellente! Ed è l’anno giusto per ricaricarvi di energie positive ed, eventualmente, uscire definitivamente fuori da patologie croniche.